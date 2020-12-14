Сколько времени нужно быть под наблюдением врача после вакцинации против COVID-19
Несколько случаев тяжелой аллергической реакции на вакцину против коронавируса показывают, что после проведения прививки врачи должны следить за здоровьем людей в течение 15 минут. А это может существенно замедлить масштабную вакцинацию.
В Великобритании врачи общей практики, которые проводят прививки против коронавируса, получили распоряжение сразу после инъекции в течение 15 минут наблюдать за состоянием здоровья пациента, пишет The Daily Mail.
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Аллергические реакции
Это необходимо на случай развития аллергических побочных эффектов. Следовательно, планы британского правительства уже в следующем году выйти на показатель в миллион уколов в неделю могут быть сорваны. При такой схеме большое количество людей вакцинировать просто не получится.
Регулирующие органы Великобритании выдали распоряжение после того, как сразу три человека, которые получили этот препарат, столкнулись с аллергическими реакциями. Следовательно, для их предупреждения необходимо какое-то время следить, как организм пациента реагирует на укол. По мнению ученых, 15 минут наблюдения будет достаточно.
Замедление вакцинации
Это правило достаточно важно, с учетом того, с какими логистическими и регуляционными проблемами сталкиваются власти Великобритании при распространении вакцины от компании Pfizer.
Каждый пункт массовой вакцинации в стране, как ожидается, должен распространить не менее 975 доз вакцины за три с половиной дня. Именно столько помещается в специальные холодильники, где препарат можно хранить при температуре -70 градусов. Если же количество вакцин увеличить, то, как опасаются специалисты, надлежащие условия хранения обеспечены не будут, а это может испортить эффективность препарата.
Что известно о вакцине Pfizer и BioNTech
Вакцина получила "благоприятный" уровень безопасности, так как самыми распространенными побочными реакциями на нее были:
- покраснение в месте инъекции,
- утомление,
- головная боль,
- боль в мышцах и суставах,
- озноб и лихорадка.
Согласно сообщению, во время испытаний умерли 6 участников. Отмечается, что эти смерти "связаны с ходом событий, которые происходят в общей популяции возрастных групп, где они произошли, с одинаковым темпом".
Эффективность вакцины против COVID-19 составляет 95%, которая достигается по меньшей мере через 7 дней после введения второй дозы.
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