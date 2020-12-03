Сколько времени нам еще придется носить маски: неутешительные прогнозы медиков
Несмотря на быструю всеобщую вакцинацию и ожидаемую победу над коронавирусной пандемией, ношение медицинских масок в публичных местах может стать обязательным на долгие годы.
Так считает заместитель главного врача Англии профессор Джонатан Ван-Там. По его словам, людям придется еще несколько лет носить медицинские маски, и они станут обыденностью, как и для жителей Ближнего Востока, пишет Daily Mail.
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Причем даже после успеха общей вакцинации против коронавируса. По мнению ученого, у человечества не будет оснований прощаться с этими надоедливыми средствами профилактики.
Выступление медика прозвучало на пресс-конференции в здании британского правительства, но его прервал премьер-министр Борис Джонсон, который поспешил всех успокоить и заявил, что жизнь скоро "вернется практически к норме".
Коронавирус в Великобритании
- 2 декабря страна вышла из трехнедельного локдауна, в стране снова заработали рестораны, пабы и магазины.
- На территории страны одобрили вакцину от компании Pfizer, а на следующей неделе военные уже начнут разворачивать масштабную вакцинацию.
- Ожидается, что в Великобритании со следующей недели будут доступны около 800 тысяч доз препарата. С учетом того, что необходимо сделать два укола с интервалом в 21 день, провакцинироваться смогут не более 400 тысяч человек.
- Великобритания перезаказала 40 миллионов доз вакцины, и 10 из них должны поступить еще до конца 2020, а следующие – уже в 2021 году.
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