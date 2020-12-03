Несмотря на быструю всеобщую вакцинацию и ожидаемую победу над коронавирусной пандемией, ношение медицинских масок в публичных местах может стать обязательным на долгие годы.

Так считает заместитель главного врача Англии профессор Джонатан Ван-Там. По его словам, людям придется еще несколько лет носить медицинские маски, и они станут обыденностью, как и для жителей Ближнего Востока, пишет Daily Mail.

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Причем даже после успеха общей вакцинации против коронавируса. По мнению ученого, у человечества не будет оснований прощаться с этими надоедливыми средствами профилактики.

Выступление медика прозвучало на пресс-конференции в здании британского правительства, но его прервал премьер-министр Борис Джонсон, который поспешил всех успокоить и заявил, что жизнь скоро "вернется практически к норме".

Коронавирус в Великобритании