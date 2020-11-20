Биологам удалось подсчитать количество и массу частиц коронавируса в организме. Только представьте – все инфекционные частицы SARS-CoV-2, которые есть сейчас в мире, весят всего от 0,1 до 1 килограмма.

Сотрудники Института науки Вейсмана (Израиль) и Калифорнийского университета в Беркли (США) подсчитали, сколько частиц коронавируса несет каждая инфицированный человек. Исследование опубликовано на портале препринтов medRxiv.org, ведь оно пока не прошло рецензирование.

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Как проводилось исследование

Прежде чем это выяснить, специалисты измерили концентрацию вирусных частиц в тканях дыхательной системы и пищеварительного тракта инфицированных макак. А для того, чтобы выявить их совокупное количество, команда умножила показатель вирусной концентрации в каждой ткани на ее общую массу. Предсказуемо, что в легких обнаружили больше вирусных частиц патогена.

Ученые заметили, что от 1 до 10 процентов клеток легких и дыхательных путей содержат мембранный белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетку. Но интересно, что это число превышает оценку общего количества инфицированных клеток.

Поэтому исследователи пришли к выводу, что только небольшое количество клеток, экспрессирующих ACE2 и TMPRSS2 (трансмембранную протеазу, серин 2), подвержены инфицированию вирусом.

Знание абсолютного количества вирионов у инфицированного человека может помочь в оценке параметров ответа иммунной системы, минимальных инфекционных доз и пределов обнаружения (коронавируса – ред.) при тестировании,

– говорится в исследовании.

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