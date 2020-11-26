В Украине для больных коронавирусом отведено более 53 тысяч коек. Больше половины из них уже заняты.

С начала пандемии в Украине госпитализировали более 130 тысяч человек с коронавирусом или с признаками этой болезни. Об этом сообщает 24 канал.

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Согласно последним данным, которые Максим Степанов озвучивал 23 ноября, по состоянию на утро того дня в больницах находились 27 792 пациента. Соответственно, по состоянию на 26 ноября количество занятых коек в стране может быть больше.

За последние 3 дня в Украине госпитализировали еще 5 176 больных. Впрочем, актуальной информации о точном количестве занятых койкомест нет, а подсчитать ее невозможно, поскольку часть предыдущих пациентов могли выписать.

Но во время утреннего брифинга 26 ноября Степанов заявил, что для пациентов с коронавирусом в Украине осталось 13 653 свободных койки.

Если отминусовать количество свободных коек от общего их количества, то из этого следует, что сейчас в Украине 39 792 госпитализированных. 24 канал обратится с запросом в Министерство здравоохранения, чтобы уточнить эту информацию.

Согласно последним данным, для лечения COVID-19 в украинских больницах отведено 53 445 койко-мест, подведены к кислороду – 27 482.

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