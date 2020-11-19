В Министерстве здравоохранения сообщили, что стоимость одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции для Украины составит 7 долларов.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов.

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Одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины 7 долларов. Полноценная прививка, две дозы – долларов 14,

– сказал Ляшко.

Ранее в Минздраве сообщали, что вакцину от коронавируса бесплатно могут получить 20% населения Украины.

В рамках Глобального механизма по доступу к вакцинам от COVID-19 COVAX Украина может бесплатно получить 8 миллионов доз. Кроме того, в проекте бюджета на 2021 год заложено более 2 миллиардов гривен на закупку вакцины.

Американский кандидат на вакцину от Moderna также включен к глобальному механизму COVAX. Предварительные результаты исследований демонстрируют, что препарат эффективен на 95%.

Известно, что в Украине в первую очередь будут вакцинировать профессиональные группы риска – врачей, представителей силовых структур и учителей. Во второй волне будут вакцинировать пожилых людей и больных, имеющих сопутствующие хронические патологии. Ведь именно среди этих групп самая высокая смертность от болезни.

К слову, правительство ввело в Украине карантин выходного дня, который начал действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника. Работают только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта. Также в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.

Перечень ограничений в карантин выходного дня / Инфографика 24 канала