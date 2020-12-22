За январь-октябрь 2020 года от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине умерли 8 350 человек. Государственная служба статистики опубликовала новые данные по смертности за десять месяцев.

Как говорится в данных Государственной службы статистики, за десять месяцев 2020 года с диагнозом COVID-19 умерли 8 350 человек. В 7 954 из них вирус был идентифицирован, в 396 пациентов вирус неидентифицирован. Читайте также Рано праздновать победу, – Курпита о показателе смертности от COVID-19 в Украине Всего за январь-октябрь 2020 года в Украине умерли 485 734 человека: от ишемической болезни сердца – 225 928 человек;

от цереброваскулярных болезней (инсультов) – 62 753 человека;

от злокачественных новообразований – 64 556 человек;

от болезней органов пищеварения – 19 557 человек;

от гриппа и пневмонии – 6 818 человек;

от болезней нервной системы – 3 580 человек;

от заболеваний, обусловленных вирусом иммунодефицита человека, – 2 456 человек;

от туберкулеза – 2 441 человек;

от болезней мочеполовой системы – 2 203 человека;

от сахарного диабета – 1 728 человек. От внешних причин за январь-октябрь 2020 года умерли 23 043 человека: вследствие транспортных несчастных случаев погибли 3 185 человек;

от случайного утопления и погружения в воду – 1 335 человек;

от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени – 839 человек;

от случайного отравления ядовитыми веществами – 1 251 человек;

от случайного отравления и действия алкоголя – 1 675 человек;

причинили себе летальное нарочное самоповреждение – 5 198 человек;

погибли в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 1 122 человека. В информации не учтены временно оккупированные территории Автономной Республики Крым, город Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.