Сколько украинцев умерли от COVID-19 за январь-октябрь: данные Госкомстата
За январь-октябрь 2020 года от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине умерли 8 350 человек. Государственная служба статистики опубликовала новые данные по смертности за десять месяцев.
Как говорится в данных Государственной службы статистики, за десять месяцев 2020 года с диагнозом COVID-19 умерли 8 350 человек. В 7 954 из них вирус был идентифицирован, в 396 пациентов вирус неидентифицирован.
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Всего за январь-октябрь 2020 года в Украине умерли 485 734 человека:
- от ишемической болезни сердца – 225 928 человек;
- от цереброваскулярных болезней (инсультов) – 62 753 человека;
- от злокачественных новообразований – 64 556 человек;
- от болезней органов пищеварения – 19 557 человек;
- от гриппа и пневмонии – 6 818 человек;
- от болезней нервной системы – 3 580 человек;
- от заболеваний, обусловленных вирусом иммунодефицита человека, – 2 456 человек;
- от туберкулеза – 2 441 человек;
- от болезней мочеполовой системы – 2 203 человека;
- от сахарного диабета – 1 728 человек.
От внешних причин за январь-октябрь 2020 года умерли 23 043 человека:
- вследствие транспортных несчастных случаев погибли 3 185 человек;
- от случайного утопления и погружения в воду – 1 335 человек;
- от несчастных случаев, вызванных действием дыма, огня и пламени – 839 человек;
- от случайного отравления ядовитыми веществами – 1 251 человек;
- от случайного отравления и действия алкоголя – 1 675 человек;
- причинили себе летальное нарочное самоповреждение – 5 198 человек;
- погибли в результате нападения с целью убийства или причинения повреждения – 1 122 человека.
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