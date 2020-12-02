Сколько украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса: свежий опрос
Появились новые данные о том, сколько украинцев готовы сделать прививку против COVID-19. Интересно, что показатели сильно колеблются в зависимости от того, будет ли вакцина платной или бесплатной.
Социологическая группа "Рейтинг" опросила 2500 человек в возрасте от 18 лет. Согласно результатам опроса, лишь незначительное большинство респондентов готовы вакцинироваться от коронавируса, если это будет бесплатно.
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Так, 55% опрошенных украинцев готовы сделать прививку против COVID-19, если вакцину им предоставят бесплатно. Заплатить же за такой препарат и вакцинироваться готовы лишь 35%.
40% опрошенных не хотят иммунизироваться даже в том случае, если за это не придется платить. И если вакцина таки будет платной, то вакцинироваться отказываются 57%.
Как проводился опрос
На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров интервьюеры пообщались с 2500 украинцами старше 18 лет. Опрос проводился период с 28 по 30 ноября. Отмечается, что ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
Последние новости о вакцине от COVID-19
- Великобритания одобрила использование вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech, став первой страной, в которой начнется иммунизация против COVID-19 среди населения.
- Вскоре в США тоже рассмотрят использования вакцин от Pfizer и BioNTech, а также от компании Moderna.
- Бельгия заявила, что готова стать хабом (узел какой-то сети – ред.) вакцин для всей Европы. В стране уже готовы принимать первые партии препаратов. Для этого терминал оборудовали специальными морозильными установками и подготовили сухой лед.
- Эффективность американской вакцины против коронавируса от компании Moderna составляет 94,1%, а против тяжелой формы – 100%. Единственный минус – препарат очень капризный к хранению и ему нужна сверхнизкая температура. Зато эффективность менее капризной вакцины от Pfizer и BioNTech составляет до 95%, а для пожилых людей – 94%.
- Председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комиссаренко заявил, что каждый желающий украинец сможет вакцинироваться против коронавируса до конца 2021 года.
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