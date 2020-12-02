Появились новые данные о том, сколько украинцев готовы сделать прививку против COVID-19. Интересно, что показатели сильно колеблются в зависимости от того, будет ли вакцина платной или бесплатной.

Социологическая группа "Рейтинг" опросила 2500 человек в возрасте от 18 лет. Согласно результатам опроса, лишь незначительное большинство респондентов готовы вакцинироваться от коронавируса, если это будет бесплатно.

К теме В СНБО рассказали, когда каждый желающий украинец сможет сделать прививку от COVID-19

Так, 55% опрошенных украинцев готовы сделать прививку против COVID-19, если вакцину им предоставят бесплатно. Заплатить же за такой препарат и вакцинироваться готовы лишь 35%.

40% опрошенных не хотят иммунизироваться даже в том случае, если за это не придется платить. И если вакцина таки будет платной, то вакцинироваться отказываются 57%.

Как проводился опрос

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров интервьюеры пообщались с 2500 украинцами старше 18 лет. Опрос проводился период с 28 по 30 ноября. Отмечается, что ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Последние новости о вакцине от COVID-19