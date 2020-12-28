Чтобы остановить эпидемию COVID-19 в Украине необходимо вакцинировать около 30 миллионов человек. Эти прививки нужно сделать до конца 2021 года.

Вакцинации 20 миллионов украинцев в течение следующих двух лет будет недостаточно, чтобы преодолеть эпидемию, заявил академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко в интервью РБК-Украина.

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Сергей Комисаренко “Я считаю, что надо было бы провакцинировать примерно 30 миллионов человек. Также я убежден, что два или полтора года – слишком долго. Надо приложить максимум усилий для более полной и своевременной вакцинации и завершить ее до конца 2021 года”.

Он также отметил, что важно качество вакцины, которую будут использовать в стране.

Какую вакцину может получить Украина

Вероятнее всего Украина получит вакцины производства англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Ее эффективность составляет 70%, что является меньшим процентом, чем у Pfizer/BioNTech и Moderna. Но ее транспортировка и использование проще – эта вакцина не требует ультрахолодных условий хранения.

В государственном бюджете на 2021 год заложено 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины против коронавирус.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / инфографика 24 канала