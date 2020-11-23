Сколько украинских правоохранителей подхватило коронавирус: данные МВД
В Министерстве внутренних дел за последние сутки зафиксировали 456 новых случаев коронавируса среди правоохранителей. Всего за время пандемии COVID-19 инфицировались 20 114 работников МВД.
Всего по состоянию на 23 ноября коронавирус унес жизни 58 правоохранителей. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД.
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Берегите себя и своих родных. Не занимайтесь самолечением и сразу обращайтесь к семейному врачу, если почувствовали симптомы заболевания,
– написали в пресс-службе.
Коронавирус среди правоохранителей
Отмечается, что всего на прошлой неделе COVID-19 заболели 2686 правоохранителей. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 456 работников МВД. Наибольшее количество больных зарегистрировано в:
- Запорожской области (+25);
- Черкасской области (+27);
- Киеве (+49).
От начала пандемии коронавирусом заболело 20 114 правоохранителей, из них выздоровело – 19 166 человек.
Статистика заболевания коронавирусом в МВД / Инфографика Департамента коммуникации МВД
Новости о коронавирусе в Украине
По состоянию на 23 ноября в Украине зафиксировано 624 744 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.
За минувшие сутки госпитализированы 1 134 человека. К сожалению, 138 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных случаев возросло до 10 951. За все время пандемии выздоровели 286 917 человек.
Количество заболеваний в регионах смотрите здесь.
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