В Министерстве внутренних дел за последние сутки зафиксировали 456 новых случаев коронавируса среди правоохранителей. Всего за время пандемии COVID-19 инфицировались 20 114 работников МВД.

Всего по состоянию на 23 ноября коронавирус унес жизни 58 правоохранителей. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД.

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Берегите себя и своих родных. Не занимайтесь самолечением и сразу обращайтесь к семейному врачу, если почувствовали симптомы заболевания,

– написали в пресс-службе.

Коронавирус среди правоохранителей

Отмечается, что всего на прошлой неделе COVID-19 заболели 2686 правоохранителей. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 456 работников МВД. Наибольшее количество больных зарегистрировано в:

Запорожской области (+25);

Черкасской области (+27);

Киеве (+49).

От начала пандемии коронавирусом заболело 20 114 правоохранителей, из них выздоровело – 19 166 человек.



Статистика заболевания коронавирусом в МВД / Инфографика Департамента коммуникации МВД

Новости о коронавирусе в Украине

По состоянию на 23 ноября в Украине зафиксировано 624 744 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

За минувшие сутки госпитализированы 1 134 человека. К сожалению, 138 пациентов умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество летальных случаев возросло до 10 951. За все время пандемии выздоровели 286 917 человек.

Количество заболеваний в регионах смотрите здесь.

Обратите внимание! Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) провели новое исследование и выяснили, что обязательное ношение масок в общественных местах замедляет распространение COVID-19. Исследование было проведено в штате Канзас. В провинциях, где требовали носить маски, количество новых случаев коронавируса сократилось на 6%. В провинциях, которые не ввели масочный режим, за время исследования заболеваемость выросла на 100%.