Ученые получили новые данные о том, как распространяется и мутирует коронавирус. В том числе они рассчитали, сколько вирусных частиц здоровый человек должен получить от больного, чтобы заразиться SARS-CoV-2.

Чтобы детально исследовать, как мутирует SARS-CoV-2, ученые собрали 750 образцов этого вируса в различных кластерах распространения инфекции в Австрии, в том числе в ведущих туристических центрах страны, пишет Science Translational Medicine.

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Авторы фокусировались на разных мутациях, которые можно обнаруживать в вирусах. В этом исследовании не было обнаружено мутаций, влияющих на патогенность SARS-CoV-2.

Сколько вируса нужно для заражения

Согласно данным этого исследования, для передачи инфекции от человека к человеку нужно 1000 вирусных частиц. Ученые указывают, что для многих других вирусов, например, норовирусов и ВИЧ – это количество меньше.

Также в ходе исследования ученые видели инфицированных людей, которые отчетливо контактировали с меньшим количеством вирусов, но все равно заразились. Ученые считают, что решающую роль могут играть такие факторы, как использование защитных средств, путь передачи инфекции и состояние иммунной системы.