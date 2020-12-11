Чем больше мы тренируемся, тем больше едим. Исследования показывают, как много нужно заниматься, чтобы похудеть с помощью физических упражнений.

В новом исследовании приняли участие 44 человека с лишним весом. Половину из них ученые попросили заниматься два раза в неделю по 90 минут или дольше, пишет Medicine & Science in Sports & Exercise.

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Каждая тренировка должна была сжигать около 750 килокалорий (1500 – за неделю). Упражнения могли быть любыми. Вторая группа должна была сжечь 3000 килокалорий, занимаясь шесть дней в неделю по 40-60 минут.

Ученые следили за работой сердца участников с помощью трекеров физической активности. Также участникам проводили анализ гормонов, влияющих на аппетит. В конце исследования – через 12 недель – ученые оценили массу тела участников и подсчитали, насколько больше те стали есть для компенсации потери энергии.

Чтобы похудеть без диет, нужно много тренироваться

Люди снова потребляли дополнительные 1000 килокалорий, чтобы компенсировать затраты энергии, независимо от режима занятий. В результате, похудеть смогли только те участники, которые сжигали 3000 килокалорий в неделю.

Ученые обнаружили интересную разницу между двумя группами участников исследования. У тех, кто сжигал с помощью упражнений 3000 килокалорий в день, увеличилась чувствительность к лептину – гормону, который снижает аппетит. Это изменение может свидетельствовать о лучшей способности регулировать желание поесть.

Почему так происходит

Связь между физическими упражнениями и похудением может показаться простой. Человек тренируется, тратит калории в большем количестве, чем получает с пищей. В идеале, организм должен начать использовать жировые отложения, чтобы компенсировать этот недостаток энергии.

Большая часть тех, кто хочет похудеть, пытается сделать это с помощью упражнений. Однако большинство остаются недовольными результатами: без сопутствующего контроля питания вес теряется плохо, а иногда даже растет.

Слабый эффект упражнений ученые объясняют механизмами приспособления, которые выработались эволюционно: организм не хочет отдавать накопленную в виде жира энергию. В ответ на увеличение нагрузок люди начинают больше есть. Для современных людей, на которых действует множество факторов, способствующих ожирению, эти древние защитные механизмы не актуальны. Но они продолжают работать.