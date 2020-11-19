В Украине в результате COVID-19 могут умереть от 17 до 33 тысяч человек до конца года. Неутешительный прогноз рассчитали уже при условии соблюдения карантина выходного дня.

Сценарии развития событий и количества жертв

Об этом свидетельствует моделирование Киевской школы экономики (КШЭ). Исследователи рассмотрели три сценария действия карантина выходного дня.

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Зеленый сценарий – самый оптимистичный и по нашему мнению маловероятен в нынешних условиях. Он прогнозирует 17 тісяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины.

Желтый сценарий, 26 тісяч смертей, возможен при условии, что карантин выходного дня сработает.

Черный сценарий – 33 тысячи смертей от COVID-19 – если действующий карантин не сработает.

Максимальная нагрузка на больницы возможна в декабре 2020 года,

– отметил Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики.

Система тестирования выведена из строя

По словам руководителя КШЭ Павла Ковтонюка, Украина не контролирует распространение вируса и едва успевает диагностировать случаи пациентов, которые уже находятся в больницах.

Чтобы взять под контроль распространение COVID-19 при 11 тысячах случаев в сутки следует проводить 220 тысяч ПЦР-тестов ежедневно. Нынешний уровень тестирования – в среднем 40 тысяч ПЦР-тестов в сутки – достаточный для контроля ситуации при 2 тысячах новых случаев,

- говорится в отчете Ковтонюка.

В КШЭ также отметили, что по состоянию на 19 ноября 9 областей в зоне неконтролируемого возгорания COVID-19, а именно: Запорожская, Сумская, Киевская, Волынская, Ровенская, Ивано-Франковская, Житомирская, Хмельницкая, Черновицкая и город Киев.

Что важно понимать, так это то, что полевые госпитали не решат недостаток реанимационных коек для пациентов с COVID-19 в Украине.

В КШЭ объяснили, что они могут помочь изолировать больных с легким и средним течением болезни от здоровых людей (в Китае), или же успешно принимать пациентов, которые уже поправятся, то есть не в критическом состоянии.

В Украине же не хватает именно реанимационных коек с подведенным кислородом и коек в отделениях интенсивной терапии.

В Украине подтвердили рекордные 13 357 больных COVID-19, среди них – 539 детей. О том, в каких областях за последние сутки подтвердили наибольшее количество случаев заболеваемости читайте здесь.