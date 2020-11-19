Сколько людей может умереть от коронавируса в Украине, – неутешительный прогноз
В Украине в результате COVID-19 могут умереть от 17 до 33 тысяч человек до конца года. Неутешительный прогноз рассчитали уже при условии соблюдения карантина выходного дня.
Сценарии развития событий и количества жертв
Об этом свидетельствует моделирование Киевской школы экономики (КШЭ). Исследователи рассмотрели три сценария действия карантина выходного дня.
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- Зеленый сценарий – самый оптимистичный и по нашему мнению маловероятен в нынешних условиях. Он прогнозирует 17 тісяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины.
- Желтый сценарий, 26 тісяч смертей, возможен при условии, что карантин выходного дня сработает.
- Черный сценарий – 33 тысячи смертей от COVID-19 – если действующий карантин не сработает.
Максимальная нагрузка на больницы возможна в декабре 2020 года,
– отметил Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики.
Система тестирования выведена из строя
По словам руководителя КШЭ Павла Ковтонюка, Украина не контролирует распространение вируса и едва успевает диагностировать случаи пациентов, которые уже находятся в больницах.
Чтобы взять под контроль распространение COVID-19 при 11 тысячах случаев в сутки следует проводить 220 тысяч ПЦР-тестов ежедневно. Нынешний уровень тестирования – в среднем 40 тысяч ПЦР-тестов в сутки – достаточный для контроля ситуации при 2 тысячах новых случаев,
- говорится в отчете Ковтонюка.
Что важно понимать, так это то, что полевые госпитали не решат недостаток реанимационных коек для пациентов с COVID-19 в Украине.
В КШЭ объяснили, что они могут помочь изолировать больных с легким и средним течением болезни от здоровых людей (в Китае), или же успешно принимать пациентов, которые уже поправятся, то есть не в критическом состоянии.
В Украине же не хватает именно реанимационных коек с подведенным кислородом и коек в отделениях интенсивной терапии.
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