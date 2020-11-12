Сколько доз вакцины против коронавируса и когда получит Украина: ответ Минздрава
Через неделю, 19 ноября примут решение о дате поставки Украине вакцины против коронавируса. В Минздраве надеются получить около 8,5 миллионов доз вакцины.
Поставки в Украину вакцины против коронавирусной болезни предусмотрены программой COVAX (международная организация, которая имеет целью обеспечить доступ к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран). Об этом рассказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.
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По словам Ляшко, Украина получит то количество доз, которое равно 20% населения.
К слову, ранее Ляшко рассказал, что Украина вошла в список тех стран, которые могут получить будущую вакцину против коронавируса по специальной цене.
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Кто приоритетно получит вакцину против COVID-19 в Украине
- Профессиональные группы риска – врачи, представители силовых структур и учителя.
- Пожилые люди (группа населения с самой высокой летальностью вследствие COVID-19). Среди этой возрастной группы приоритетность будут иметь люди с сопутствующими хроническими патологиями.
- К слову, американская компания Pfizer совместно с немецкой BioNTech завершили третий этап тестирования вакцины против коронавируса, а Еврокомиссия 11 ноября подписала с ними контракт на закупку 300 миллионов доз вакцины.
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