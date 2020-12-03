Сколько длится иммунитет к COVID-19 после прививки вакциной от Moderna
Результаты одного из исследований свидетельствуют, что вакцина против коронавируса от компании Moderna может обеспечить иммунитет от болезни минимум на 3 месяца.
Исследователи Национального института аллергии и инфекционных болезней (NIAID) изучили иммунный ответ 34 участников после прививки вакциной от компании Moderna. Исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.
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Среди участников были молодые и пожилые люди, которые приняли участие в первом этапе клинических испытаний.
Согласно результатам исследования, уровень производимых антител после вакцинации, как и ожидалось, немного снизился. Но их количество осталось повышенным у всех участников через 3 месяца после введения второй дозы вакцины.
Ученые успокаивают – несмотря на то, что количество антител со временем сокращается, это не повод для беспокойства. По словам директора NIAID Энтони Фаучи и других экспертов, весьма вероятно, что иммунная система запомнит вирус. Поэтому если будет подвержена его воздействию, выработает новые антитела.
Исследование показало, что вакцина активировала определенный тип клеток, которые помогают иммунной памяти. Но так ли это продемонстрируют следующие исследования.
Что известно о вакцине от компании Moderna
- Это двухкомпонентная вакцина, то есть ее необходимо колоть дважды. Вторую дозу следует вводить через 28 дней после первой.
- Компания сообщила, что эффективность ее вакцины против коронавируса составляет 94,1%, а против тяжелой формы болезни – 100%.
- Ранее вакцина имела слишком сложные условия для хранения. Но ученые сообщили, что им удалось увеличить ее срок годности при температуре от 2° до 8°C.
- В цеолом препарат может храниться до 6 месяцев в медицинских морозильных камерах, 30 дней в бытовых холодильниках и даже при комнатной температуре, но только до 12 часов.
- Вакцина от Moderna является самой дорогой. Одна доза будет стоить от 27 до 37 долларов. Конечная стоимость препарата будет зависеть от размера партии, которая будет необходима заказчику.
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