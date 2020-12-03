Результаты одного из исследований свидетельствуют, что вакцина против коронавируса от компании Moderna может обеспечить иммунитет от болезни минимум на 3 месяца.

Исследователи Национального института аллергии и инфекционных болезней (NIAID) изучили иммунный ответ 34 участников после прививки вакциной от компании Moderna. Исследование опубликовано в журнале New England Journal of Medicine.

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Среди участников были молодые и пожилые люди, которые приняли участие в первом этапе клинических испытаний.

Согласно результатам исследования, уровень производимых антител после вакцинации, как и ожидалось, немного снизился. Но их количество осталось повышенным у всех участников через 3 месяца после введения второй дозы вакцины.

Ученые успокаивают – несмотря на то, что количество антител со временем сокращается, это не повод для беспокойства. По словам директора NIAID Энтони Фаучи и других экспертов, весьма вероятно, что иммунная система запомнит вирус. Поэтому если будет подвержена его воздействию, выработает новые антитела.

Исследование показало, что вакцина активировала определенный тип клеток, которые помогают иммунной памяти. Но так ли это продемонстрируют следующие исследования.