Украинцы должны получить вакцину против COVID-19 как можно быстрее. Для этого в Верховную Раду уже внесли законопроект, который позволит упростить процедуру регистрации препарата. А правительство зарезервировало в бюджете 2,6 миллиарда гривен.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 13 ноября говорил о вакцине против коронавируса.

В частности, речь шла о ее стоимости и о том, сколько украинцев смогут вакцинироваться первыми, пишет 24 канал.

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О вакцинации украинцев против COVID-19 Радуцкий рассказал следующее:

Регистрация: насколько позже момента регистрации Украина получит вакцину

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который позволяет сократить бюрократическую процедуру регистрации препарата. Это позволит гражданам Украины как можно быстрее получить вакцину, только лишь ее зарегистрируют в мире.

По словам Радуцкого, говориться даже не о месяцах, а о неделях.

Бюджет: какова стоимость вакцины против COVID-19

В государственный бюджет правительство заложило на вакцины против коронавируса 2,6 миллиарда гривен. Цена вакцины пока неизвестна, впрочем.

​Предполагается, что она будет стоить от 15 до 30 долларов.

Вакцинация: сколько украинцев смогут вакцинироваться в первую очередь

Только вакцина появится, Украина сможет получить такое количество доз, которое будет нужно для вакцинации 20% населения страны.

Однако первая партия рассчитана только на 3%.

Отечественное: будут ли производить в Украине вакцину против короанвируса

Об украинской вакцине против коронавируса пока не говорится.

Но ученые уже пообещали зарегистрировать вскоре препарат – кандидат в вакцины – украинской разработки.