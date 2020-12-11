Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что иммунитет к COVID-19 после полного курса вакцинации, ориентировочно, будет сохраняться как минимум 6-9 месяцев.

Виктор Ляшко отметил, что после введения препарата клетки иммунитета смогут запоминать вирус и обеспечивать длительную защиту всему организму. Об этом заместитель главы Минздрава сказал в интервью ТСН.

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Он отметил, что продолжительность иммунитета после прививки будет длиться не менее 6-9 месяцев. Однако, по личному мнению Ляшко, иммунитет может сохраняться гораздо больше.

Я хочу, чтобы она (вакцина от коронавируса) пришла как можно скорее, но не все зависит от меня... Сейчас говорить о продолжительности иммунитета рано, но она будет по меньшей мере на 6-9 месяцев. Но, я думаю, она будет значительно больше держать,

– заявил главный санитарный врач Украины.

Так, после прививки формируются антитела, которые показывают, что есть иммунный ответ. После этого антитела исчезают, однако, как отметил Виктор Ляшко, это не значит, что не будет в организме иммунного ответа и он достаточно долго еще на клеточном уровне будет помнить коронавирус как инфекционный возбудитель.

"Поэтому иммунитет, уверен, будет держаться дольше, чем три месяца", – отметил замглавы Минздрава.

Бессимптомные больные

Виктор Ляшко добавил, что в Украине от начала пандемии коронавируса официально было зарегистрировано 20% случаев бессимптомного заболевания от общего числа всех инфицированных. Также более половины пациентов из всех госпитализированных по состоянию на сейчас нужна кислородная терапия, и 5% – нуждаются в интенсивной терапии.

"Не имели симптомов, но болели, мы можем сказать только о тех, кого мы обнаружили лабораторными исследованиями, плюс есть ряд людей, которые переболели, но к врачу не обращались, или люди, у которых симптомы вообще прошли так, что они на них не обратили внимание. Поэтому, когда мы говорим о том количестве госпитализированных, это в среднем 20% от всех заболевших", – отметил он.



Хотят ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала