Ситуация с коронавирусом в Крыму: количество заболевших растет
В оккупированном Крыму за сутки 18 декабря коронавирус обнаружили у 354 человек. В целом оккупационная власть насчитала более 26 тысяч больных COVID-19 на полуострове.
Коронавирус в оккупированном Крыму
В течение 18 декабря от коронавируса на полуострове выздоровели 380 человек, за весь период пандемии – 16,3 тысячи. Об этом сообщает российское правительство Крыма, пишут "Крым.Реалии".
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Среди новых больных 21 человек переносит COVID-19 бессимптомно. Известно, что у 272 жителей Крыма обнаружили вирус, когда те обратились в больницу. По данным оккупантов, за сутки 18 декабря умерло 7 человек. Такая статистика смертности связана с якобы несвоевременным обращением к медикам.
За сутки все лаборатории на территории Крыма протестировали на коронавирус 4 365 человек,
– подчеркнула российская власть Крыма.
Какая ситуация в Севастополе
В Севастополе коронавирусом заразились 5 765 человек. В течение 18 декабря обнаружили 83 новых больных:
- 19 человек госпитализировали в больницы;
- остальные – находятся на амбулаторном лечении;
- новые инфицированные – люди в возрасте от 70 до 85 лет.
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Кроме того, 63 пациентов выписали из больницы. Впрочем, 3 больных коронавирусом жителей Севастополя умерли. За все время пандемии количество смертей составляет – 190.
В стационарах находится 144 человека. В отделении для пациентов, которые болеют в легкой форме, – 172. Еще 37 человек лечатся дома,
– заявила так называемая власть Крыма.
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