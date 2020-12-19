В оккупированном Крыму за сутки 18 декабря коронавирус обнаружили у 354 человек. В целом оккупационная власть насчитала более 26 тысяч больных COVID-19 на полуострове.

Коронавирус в оккупированном Крыму

В течение 18 декабря от коронавируса на полуострове выздоровели 380 человек, за весь период пандемии – 16,3 тысячи. Об этом сообщает российское правительство Крыма, пишут "Крым.Реалии".

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Среди новых больных 21 человек переносит COVID-19 бессимптомно. Известно, что у 272 жителей Крыма обнаружили вирус, когда те обратились в больницу. По данным оккупантов, за сутки 18 декабря умерло 7 человек. Такая статистика смертности связана с якобы несвоевременным обращением к медикам.

За сутки все лаборатории на территории Крыма протестировали на коронавирус 4 365 человек,

– подчеркнула российская власть Крыма.

Какая ситуация в Севастополе

В Севастополе коронавирусом заразились 5 765 человек. В течение 18 декабря обнаружили 83 новых больных:

19 человек госпитализировали в больницы;

остальные – находятся на амбулаторном лечении;

новые инфицированные – люди в возрасте от 70 до 85 лет.

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Кроме того, 63 пациентов выписали из больницы. Впрочем, 3 больных коронавирусом жителей Севастополя умерли. За все время пандемии количество смертей составляет – 190.

В стационарах находится 144 человека. В отделении для пациентов, которые болеют в легкой форме, – 172. Еще 37 человек лечатся дома,

– заявила так называемая власть Крыма.

Обратите внимание! Правозащитники утверждают, что оккупанты занижают общее количество больных коронавирусом. Никакие международные эксперты не могут подтвердить их данные. Кроме того, по данным Крымской правозащитной группы, уровень тестирования на полуострове очень низкий. Кстати, за коронавирус в Крыму, согласно нормам международного права, ответственная Россия.