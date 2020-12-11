Коронавирус в Киеве: за сутки выздоровело рекордное количество больных
По состоянию на 11 декабря в Киеве зарегистрировано 88 317 больных COVID-19. За прошедшие сутки обнаружили 1 880 инфицированных, среди них 61 медик.
За прошедшие сутки, 10 декабря, в Киеве умерли 26 больных. Зато выздоровело рекордное количество пациентов – 922. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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За прошедшие сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом обнаружили у женщин. Кроме этого, болезнь диагностировали у одномесячного ребенка.
Интересно, что возрастная категория инфицированных женщин и мужчин совершенно одинакова.
В целом среди новых больных:
- 1 006 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,
- 735 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет,
- 64 девочки от 16 дней до 17 лет,
- 73 мальчика от 1 месяца до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 104 пациента. Другие остались лечиться дома на самоизоляции. Несмотря на это, они все равно находятся под контролем врачей.
Коронавирус в районах Киева
Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Дарницком (494) Днепровском (284) и Оболонском (159) районах.
Загруженность больниц города: что известно
- Сейчас в больницах лечатся 1 915 госпитализированных больных коронавирусом. Из них 11 детей.
- 1 248 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
- Кислородную поддержку получают 1 402 человека.
- 22 больных находятся под аппаратами ИВЛ.
- Заполненность коек в коммунальных медучреждениях города столицы составляет почти 48%.
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