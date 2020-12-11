По состоянию на 11 декабря в Киеве зарегистрировано 88 317 больных COVID-19. За прошедшие сутки обнаружили 1 880 инфицированных, среди них 61 медик.

За прошедшие сутки, 10 декабря, в Киеве умерли 26 больных. Зато выздоровело рекордное количество пациентов – 922. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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За прошедшие сутки больше всего случаев инфицирования коронавирусом обнаружили у женщин. Кроме этого, болезнь диагностировали у одномесячного ребенка.

Интересно, что возрастная категория инфицированных женщин и мужчин совершенно одинакова.

В целом среди новых больных:

1 006 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,

735 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет,

64 девочки от 16 дней до 17 лет,

73 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 104 пациента. Другие остались лечиться дома на самоизоляции. Несмотря на это, они все равно находятся под контролем врачей.

Коронавирус в районах Киева

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Дарницком (494) Днепровском (284) и Оболонском (159) районах.

По состоянию на 11 декабря в Киеве 88 317 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Всего за период пандемии в столице зафиксировали 1 551 летальный случай от коронавируса. Зато преодолели COVID-19 27 769 жителей города.

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