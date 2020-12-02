Система здравоохранения Украины выдержит, если в день коронавирус будут диагностировать у 25 тысяч человек. Это значительно больше, чем было весной 2020 года.

Критическое для системы здравоохранения количество новых заражений COVID-19 в день премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал в интервью "Корреспонденту".

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Весной даже представить было сложно, что при 12 – 15 тысячах больных в сутки система не ляжет. Сейчас она справляется. Мы ожидаем, что она справится и при 25 тысячах больных в день, если возникнет такая необходимость,

– заявил Шмыгаль.

В то же время премьер выразил надежду, что такой потребности все же не будет.

Кроме того, он убежден, что введение локдауна весной было полностью оправданным.

"Весной никто не понимал ни природу самого вируса, ни механизм его распространения, ни алгоритмы лечения. Введя локдаун, мы спасли жизни тысяч украинцев. Если бы не он, первая волна пандемии накрыла бы нас, как Испанию или Италию", – объяснил премьер.

В то же время теперь, подчеркнул Шмыгаль, протоколы лечения коронавируса кардинально отличаются от весенних и позволяют спасать жизни.

Обратите внимание! По состоянию на 2 декабря коронавирус обнаружили уже у 758 264 украинцев, за последние сутки – у 13 141. В целом с начала эпидемии выздоровели 369 054 жителя Украины, в течение 1 декабря – 13 882. К сожалению, умерли от осложнений 12 717, за последние сутки – 169 человек.