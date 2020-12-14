За 10 месяцев борьбы с коронавирусом в Украине оборудовали более 63 тысяч коек для больных. Однако далеко не все из них имеют такой нужный для больных COVID-19 кислород.

В Кабинете Министров отчитались только о более 35 тысячах больничных коек, которые подключены к кислороду. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания, пишет Офис Президента.

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Премьер добавил, что по состоянию на 14 декабря заняты более 27 тысяч коек для COVID-19. Также в правительстве отметили, что продолжается совершенствование процесса маршрутизации больных.

Если говорить о процентах, то в Украине заполнены 43,3% больничных коек для пациентов с коронавирусом. При этом только в Николаевской области больничные койки заняты более чем на 60%.

Что известно о медицинском кислороде и почему он важен? В целом существует 2 вида кислорода – технический и медицинский. Первый применяется в промышленных сферах, а второй – для пациентов больниц, которые имеют проблемы с дыханием. Это происходит при тяжелом течении болезней органов дыхания, сердечной недостаточности, при отравлениях, для операционного наркоза. Он остро необходим больным с проблемами дыхания, новорожденным младенцам, а также людям, которые больны COVID-19.

Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине

В Украине продолжает сокращаться динамика заболеваемости коронавирусной болезнью. За сутки в Украине подтвердили 6 451 новый случай COVID-19. Выздоровели при этом еще 5 154 пациента.

COVID-19. Выздоровели при этом еще 5 154 пациента. По состоянию на 14 декабря в Украине зарегистрировано 900 666 больных COVID-19. Из них выздоровели 506 718 человек. В то же время из жизни ушли 15 247 пациентов.

COVID-19. Из них выздоровели 506 718 человек. В то же время из жизни ушли 15 247 пациентов. На протяжении 13 декабря больше всего новых больных COVID-19 обнаружили в Киеве (605), а также Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

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