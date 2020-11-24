Скандал с учебником: в Минобразования прокомментировали фразу о лечении рака содой
В Минобразования не видят ничего резонансного в информации в учебнике по химии за 9 класс. В одном из параграфов указано, что пищевая сода способствует профилактике и лечению онкозаболеваний. В МОН уверены, что это расширит критическое мышление учащихся.
Учебник останется рекомендованным МОН
Оснований для отмены из учебника грифа "рекомендовано министерством" нет. Так ответили в образовательном ведомстве на запрос Hromadske.
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В МОН отметили, что для образования необходимо привлечение различных учебных ресурсов, что позволит "критически оценивать информацию, полученную из различных источников, включая химическую".
В министерстве говорят, что автор Мария Савчин всего-навсего хотела подать как можно больше интересной информации.
В ведомстве оправдываются, что данные о свойствах соды разместили с пометкой "Внимание!" и замечанием, что следует посоветоваться с врачом.
Исследования в медицине показывают, что сода иногда эффективнее синтетических лекарств, так как она входит в состав крови и в случае введения восстанавливает ее нормальную структуру,
– говорится в ответе министерства.
Аргументы от МОН на защиту скандального отрывка:
- Нобелевский лауреат по физиологии и медицине Отто Варбург доказал, что одной из причин возникновения рака является "нарушение усвоения клетками кислорода из-за того же самого закисления организма". Обычная сода может уменьшить влияние негативных факторов и восстановить кислотно-щелочной баланс.
- В МОН также цитируют публикацию с одного из украинских ресурсов. В ней упоминается советский врач Иван Неумывакин – адепт альтернативной медицины, и указывается, что употребление соды "решает много различных проблем со здоровьем".
- Также, отметили в Hromadske, в образовательном ведомстве напомнили и о итальянском враче Тулио Симончини, утверждавшего, что рак – грибковое заболевание и не требует химиотерапии. Этого медика в 2006 году лишили лицензии.
Скандальный фрагмент из учебника / Фото из фейсбука Инны Доминой
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