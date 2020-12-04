Очевидцы опубликовали в сети фото с коронавирусной больницы №5 в Одессе, на которых видно, что мертвые люди лежат в палатах рядом с живыми, а также – в коридорах. Из-за этого вспыхнул большой скандал. Сейчас территорию возле медучреждения охраняют нацгвардейцы. А тем временем руководство области опровергает распространенные факты.

Все, что известно о скандале в больнице Одессы, где лежат тела мертвых в отделениях с живыми, читайте в материале 24 канала.

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Фото очевидцев из больницы №5 в Одессе

О том, что в одесской больнице критическая ситуация с больными COVID-19, стало известно 2 декабря. Возле больницы заметили очереди скорых с больными, а медики не могут справиться с нагрузкой. Поэтому пациенты умирают прямо в палатах от недостатка кислорода, а их тела по несколько часов лежат рядом с живыми, сообщали и очевидцы, и СМИ.

Так, одни из пациентов больницы опубликовали в сети фото с умершими как в палатах, так и в коридорах.

Фото ужасные. На них – мертвые люди, которые умерли от коронавируса, и умерли не в реанимации, а просто в отделении,

– рассказал журналистам киевлянин Иван Кудрянский, чьи родители пока лечатся в медучреждении.



Фото с телами умерших в больнице №5 в Одессе / Коллаж 24 канала

В больнице не хватает кислорода

Волонтеры также рассказали, что в больнице критически не хватает кислорода и они пытались помочь с этим. Так, волонтеры говорят, что привозят кислород уже в стационар.

"Я пробивалась туда. Я – спокойный человек, но я кричала так, что думала, что у меня инсульт будет, чтобы меня запустили в стационар, чтобы я подключила пациентов к кислороду, которого там не хватает. Там умирают люди", – рассказала руководитель благотворительного фонда "Корпорация Монстров" Екатерина Ножевникова.

Волонтер также подтвердила факты о телах мертвых в больнице. Пояснила, что все потому, что врачи не успевают. Также женщина видела как пациентам даже принесли еду в палату, где уже лежал мертвый человек.

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Что говорят в самой больнице

В больнице признали, что фото настоящие. И объяснили, что заведение открыли лишь на прошлой неделе, впрочем, за 2 суток новое коронавирусное отделение на 90 коек полностью заполнено.

Не хватает медперсонала, поэтому даже мертвых не успевали забирать из общей палаты. Поэтому, чтобы работа больниц не остановилась полностью, город попросил в области привлечь медперсонал из районов.

Штурм больницы

3 декабря стало известно, что родственники пациентов пытались взять штурмом больницу в Одессе. Все из-за шокирующих фото из соцсетей. Родственники также хотели передать лекарства и увидеться с родными.

Поэтому больницу под охрану взяла Нацгвардия, которая работает в 2 смены. Нацгвардейцы говорят, что обеспечивают там публичную безопасность и порядок.

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Что говорят в Минздраве

Глава Минздрава Максим Степанов 3 декабря рассказал, что накануне общался с новым председателем ОГА Игорем Гриневецким и попросил выяснить ситуацию относительно фактов с мертвыми в больнице №5.

Министр отметил, что в связи с ростом количества больных в Украине не хватает врачей-инфекционистов.

Мы понимаем, что у нас есть такая проблематика (нехватка персонала – 24 канал), мы решаем этот вопрос. Критической ситуации пока нет,

– заверил Степанов.

Смотрите видео с комментарием Степанова о ситуации в больнице Одессы:

Что говорят в Одесской ОГА

В Одесской облгосадминистрации не видят проблемы. Так, глава департамента здравоохранения ОГА Наталья Одарий-Захарьева назвала фейком заявления о коллапсе в больнице.

У нас работают морги. Да, они значительно заполнены, но автобаза санитарного транспорта в силе вывезти тело. В этом нет проблем. Если и был какой-то момент, когда тело не успели забрать, прошу прощения,

– заявила одесская чиновница.

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Однако медики опровергают заявления чиновницы. Работник скорой помощи рассказал, что во время госпитализации пациентов видел накрытые одеялами тела в коридорах и палатах больницы. Мужчина отметил, что больница №5 не готова к такой нагрузке. В медучреждении нет соответствующего помещения, где можно хранить такое количество тел.

По данным еще одного источника в медицинских кругах, только 22 ноября в реанимации филиала больницы №5 умерли 8 человек. В Одесском горсовете это отрицают.

Свежая информация от пациентки больницы №5

Пациентка с коронавирусом Людмила Сурикова 4 декабря подтвердила 24 каналу информацию о телах мертвых в больнице.

Утром 2 января в отделении вблизи туалета поставили кровать с мертвым телом. Она стояла там до обеда,

– рассказала Сурикова.

Женщина также поделилась тем, как проходит ее лечения. Она рассказала, что в медучреждении находится с 29 ноября. Врач убеждал пациентку, что та получит все необходимые лекарства, надо будет только докупить сопутствующие препараты. Первые дни так и было, но теперь нужно все покупать самому.

Смотрите видео с комментарием пациентки больницы №5 в Одессе:

Сурикова также отметила, что медсестры "зашиваются", весь средний персонал делает все, что в состоянии.

"Но когда у меня началась реакция на лекарства и поднялся адреналин в крови, началась тахикардия и судороги, то врач сказал, чтобы я справлялась со своими "паническими атаками" сама", – поделилась больная коронавирусом женщина.

По ее словам, в больнице нет термометров, тонометра тоже не было. А когда соседке по палате стало плохо, то сначала было некому помочь. В конце пришел приемный врач, но соседку всю ночь спасала медсестра и врач-интерн.