Необходимо отправлять вакцину от COVID-19 на хранение в те регионы, где есть возможности для этого. Однако препарат Pfizer после размораживания можно хранить в течение 5 дней в доступных для каждого учреждения здравоохранения холодильниках.

Поэтому даже если заказывать больше доз, чем смогут провакцинировать, то потерянных – не будет. Об этом в эфире 24 каналу рассказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

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Она подчеркнула, что регионы будут ответственны за озвучевание именно такого количества препарата, что они смогут использовать за 5 дней, в течение которых вакцина может храниться в размороженном состоянии.

По словам Скалецкой, именно это необходимо для того, чтобы вакцины от коронавируса не были утеряны. В то же время она добавила, что сейчас в Украине нет вопроса об увеличении количества помещений для вакцинации.

Заграницей это происходит в дополнительных пунктах, поскольку учреждений здравоохранения там не так много. Мы имеем обширную сеть соответствующих учреждений,

– сказала Скалецкая.

Хранение вакцины

Также она отметила, что вопросом логистики, хранения, транспортирования и обеспечения регионов вакцинами всегда занималось ГП "Укрвакцина".

Однако есть вопрос мощности соответствующих холодильников для хранения препарата, поэтому закупка дополнительного оборудования также сверхважна, добавила она.

По словам экс-министра, не нужно закупать для единовременного хранения оборудования на десятки миллионов доз, если в Украине за месяц могут использовать 600 – 800 тысяч доз.

"Поставку нужно делать постепенно, и таким образом уравновешивать ресурсы и возможности", – считает Зоряна Скалецкая.

Обратите внимание! Председатель Комитета Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий заявил, что в Киеве создадут Центр длительного хранения для вакцин от коронавируса.

Поставка вакцины в Украину

Также экс-министр здравоохранения рассказала, что вакцинация в Украине имеет так называемые 3 компонента.

► Первый – какую именно вакцину и когда Украина бесплатно получит через платформу COVAX. Препарат, по словам Скалецкой, должен появиться в начале 2021 года. Согласно предварительным расчетам, это апрель – май, добавила экс-министр.

► Второй – переговоры с производителями о сроках поставки вакцины за государственные деньги – на этапе переговоров, заметила Скалецкая. Вакцина может быть очень быстро доставлена ​​в Украину, однако пока информации о подписанных контрактах нет, добавила она.

► Третий компонент, по словам экс-министра Минздрава, это возможность для граждан получить вакцину за собственные средства в частных больницах. Благодаря достаточно высокому спросу, примерно в конце января 2021 года или в начале февраля – вакцинация в частных больницах будет доступна, добавила Зоряна Скалецкая.

4 этапа вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала