В 5 больнице в Одессе тела мертвых по несколько часов лежат в отделениях с живыми пациентами. Туда свозят больных с подтвержденным коронавирусом и часто можно увидеть очереди из карет скорой. А в больнице – уже не хватает кислорода и ситуация критическая.

О ситуации в Одессе и на местах рассказала волонтер Екатерина Ножевникова, руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров". В эфире 24 канала она также отметила, что количество мест отличается от тех, что говорят в Минздраве.

К теме В Одессе тела мертвых по несколько часов лежат в отделениях с живыми пациентами, – жуткие фото

Ситуация по городам

По ее словам, ситуация с кроватями в больницах не такая, как говорят эти цифры. Например, говорят, что есть 200 мест в стационарах, а на самом деле их 106. Они существуют, но не хватает техники. Из-за этого статистика "перекатывается" и ситуация совсем другая, чем говорят в Минздраве.

В 5 больнице в Одессе, к сожалению, ситуация критическая со дня открытия. Однако тестировать стали лучше и быстрее. В столице дела обстоят не лучше.

Они сейчас работают как сортировочные. То есть, принимают пациентов, тестируют их и затем передают в другие стационары,

– сказала волонтер.

Кроме этого, там сейчас более 100 пациентов, а кислородных машин – только 40. Уже третий день подряд волонтеры туда передают концентраторы.

"Врачи не виноваты, поскольку они вынуждены концентраторы кислорода давать людям с худшей ситуацией", – подчеркнула Ножевникова.

О телах в больнице

Сын одних из пациентов опубликовал шокирующие фото из одесской больницы, где лечат больных коронавирусом: тела умерших от коронавируса часами лежат и в палатах, и в коридорах. Волонтер рассказала, что это действительно так. Все из-за того, что врачи не успевают. А пациентам даже принесли еду в палату, где уже лежал мертвый человек, рассказала волонтер.

Смотрите больше в видео: насколько критична ситуация в Одессе