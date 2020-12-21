Ситуация с мутировавшим коронавирусом вышла из-под контроля властей Великобритании. Новый штамм COVID-19 распространяется слишком быстро.

Несмотря на то, что до Рождества остались считанные дни, британским властям пришлось действовать решительно. Об этом заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает Sky News.

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Чиновник отметил, что все усиленные ограничения могут продолжаться в течение нескольких месяцев.

Людей, которые пытаются выехать за пределы Лондона, образуя на вокзалах толпы, Хэнкок назвал "безответственными".

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