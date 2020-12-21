Ситуация с новым штаммом COVID-19 стала неконтролируемой, – Минздрав Британии
Ситуация с мутировавшим коронавирусом вышла из-под контроля властей Великобритании. Новый штамм COVID-19 распространяется слишком быстро.
Несмотря на то, что до Рождества остались считанные дни, британским властям пришлось действовать решительно. Об этом заявил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает Sky News.
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Чиновник отметил, что все усиленные ограничения могут продолжаться в течение нескольких месяцев.
Людей, которые пытаются выехать за пределы Лондона, образуя на вокзалах толпы, Хэнкок назвал "безответственными".
Что известно о мутировавшем COVID-19
- Новый штамм COVID-19 в Великобритании обнаружили еще в сентябре.
- Его геном окончательно расшифровали в октябре.
- Специалисты сообщили власти Великобритании о появлении нового штамма коронавируса 11 декабря, когда ситуация начала выходить из-под контроля.
- Ряд стран мира закрыли сообщение с Великобританией. Европейские СМИ сообщают, что Евросоюз может полностью закрыть пассажирское сообщение с Туманным Альбионом.
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