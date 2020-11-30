Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последнюю неделю.

Динамика заболеваемости COVID-19 и количество госпитализированных в Украине растет с каждой неделей. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время утреннего брифинга 30 ноября, сообщает 24 канал.

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В течение прошлой недели в Украине зарегистрировали 96 936 больных коронавирусом. Это почти на 7 тысяч больше позапрошлой, поскольку в тот период зарегистрировали ровно 90 тысяч инфицированных.

Кроме этого, за последние 7 дней в больницы госпитализировали и большее количество больных, чем на позапрошлой неделе – 11 606 по сравнению с 10 597.

Вы видите, что ситуация остается достаточно напряженной. Увеличивается и увеличивается количество зараженных. Как следствие – увеличивается количество людей, которых госпитализируют в наши больницы,

– заметил Степанов.

Министр также заявил, что 30 ноября обнародует результаты рейда больниц, который 29 ноября провели он и его заместители. Максим Степанов, Виктор Ляшко и Ирина Микичак без предупреждения наведались в медицинские учреждения Житомирской, Черкасской и Киевской областей.

Могу сказать только предварительно, что ситуация отличается в зависимости от владельца больниц и от руководителя,

– рассказал глава Минздрава.

Степанов отметил, что есть больницы, которые находятся в достаточно хорошем состоянии. Но есть и такие, которые его разочаровали. Он заявил, что "некоторых руководителей уволил бы уже сегодня".

В частности, министр возмущен ситуацией в Житомирской областной больнице имени Горбачевского. Оказалось, что это медицинское учреждение предоставляет Минздраву искаженную статистику по количеству отведенных кислородных точек для пациентов с COVID-19. Кроме этого, в больнице отсутствует какой-либо инфекционный контроль.

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