Ситуация напряженная: за последнюю неделю госпитализировали больше больных COVID-19, чем ранее
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за последнюю неделю.
Динамика заболеваемости COVID-19 и количество госпитализированных в Украине растет с каждой неделей. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время утреннего брифинга 30 ноября, сообщает 24 канал.
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В течение прошлой недели в Украине зарегистрировали 96 936 больных коронавирусом. Это почти на 7 тысяч больше позапрошлой, поскольку в тот период зарегистрировали ровно 90 тысяч инфицированных.
Кроме этого, за последние 7 дней в больницы госпитализировали и большее количество больных, чем на позапрошлой неделе – 11 606 по сравнению с 10 597.
Вы видите, что ситуация остается достаточно напряженной. Увеличивается и увеличивается количество зараженных. Как следствие – увеличивается количество людей, которых госпитализируют в наши больницы,
– заметил Степанов.
Министр также заявил, что 30 ноября обнародует результаты рейда больниц, который 29 ноября провели он и его заместители. Максим Степанов, Виктор Ляшко и Ирина Микичак без предупреждения наведались в медицинские учреждения Житомирской, Черкасской и Киевской областей.
Могу сказать только предварительно, что ситуация отличается в зависимости от владельца больниц и от руководителя,
– рассказал глава Минздрава.
Степанов отметил, что есть больницы, которые находятся в достаточно хорошем состоянии. Но есть и такие, которые его разочаровали. Он заявил, что "некоторых руководителей уволил бы уже сегодня".
В частности, министр возмущен ситуацией в Житомирской областной больнице имени Горбачевского. Оказалось, что это медицинское учреждение предоставляет Минздраву искаженную статистику по количеству отведенных кислородных точек для пациентов с COVID-19. Кроме этого, в больнице отсутствует какой-либо инфекционный контроль.
Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 30 ноября в Украине зарегистрировано 732 625 больных COVID-19. 345 149 инфицированных выздоровели. Но 12 327 инфицированных умерли.
- За минувшие сутки в стране зафиксировали 9 946 новых больных коронавирусом. Но не из-за спада заболеваемость, а из-за малого количества тестирований.
- За этот же период госпитализировали 1 161 больного.
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