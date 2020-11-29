В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19
Жительница Сингапура, которая переболела коронавирусной инфекцией COVID-19 во время беременности, родила ребенка с антителами.
У 31-летней Селин Нг-Чан обнаружили коронавирус в марте во время беременности вторым ребенком. Об этом сообщает издание Straits Times.
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Женщина переболела COVID-19 в средней форме и провела в больнице две с половиной недели.
К счастью, беременность закончилась слезами радости, ведь ее сын не только родился здоровым, но и с имеющимися антителами к коронавирусной инфекции. Что интересно, после родов оказалось, что у роженицы уже нет антител.
Нг-Чан является одной из немногих женщин в Сингапуре, которые заразились коронавирусом во время беременности и родили до этого времени.
Это очень интересно. Педиатр сказала, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у сына есть антитела... Мой врач подозревает, что я передала ему свои антитела к коронавирусу во время беременности,
– сказала женщина.
Селин призналась, что ее беременность была драматичной, поскольку она, ее мать и ее дочь заразились коронавирусом после возвращения с семейного отдыха в Европу в марте. Ее муж и отец, которые также были в поездке не были инфицированы.
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