Жительница Сингапура, которая переболела коронавирусной инфекцией COVID-19 во время беременности, родила ребенка с антителами.

У 31-летней Селин Нг-Чан обнаружили коронавирус в марте во время беременности вторым ребенком. Об этом сообщает издание Straits Times.

Читайте также Число мертворожденных увеличилось вдвое из-за пандемии COVID-19

Женщина переболела COVID-19 в средней форме и провела в больнице две с половиной недели.

К счастью, беременность закончилась слезами радости, ведь ее сын не только родился здоровым, но и с имеющимися антителами к коронавирусной инфекции. Что интересно, после родов оказалось, что у роженицы уже нет антител.

Нг-Чан является одной из немногих женщин в Сингапуре, которые заразились коронавирусом во время беременности и родили до этого времени.

Это очень интересно. Педиатр сказала, что мои антитела к COVID-19 исчезли, но у сына есть антитела... Мой врач подозревает, что я передала ему свои антитела к коронавирусу во время беременности,

– сказала женщина.

Селин призналась, что ее беременность была драматичной, поскольку она, ее мать и ее дочь заразились коронавирусом после возвращения с семейного отдыха в Европу в марте. Ее муж и отец, которые также были в поездке не были инфицированы.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала