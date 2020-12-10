Ученые выяснили, что одним из значимых симптомов раннего COVID-19 являются воспаленные глаза. Поэтому очень важно уметь отличить симптомы коронавируса от заболеваний глаз.

Воспаленные глаза являются еще одним симптомом COVID-19

Исследователи из Университета Англия Раскин (ARU) провели опрос среди пациентов с COVID-и9 и составили актуальный перечень ранних симптомов заболевания. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open Ophthalmology. В опросе приняли участие 83 участника.

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Актуальные симптомы:

90% человек отмечали усталость,

76% – лихорадку,

70% – потерю обоняния и вкуса,

66% - сухой кашель.

81% людей указали, что на ранней стадии COVID-19 у них были проблемы с глазами. Из них 18% опрошенных имели светобоязнь или повышенную светочувствительность,



17% – зуд глаз, а 16% – боль в глазах. Большинство участников сообщили, что у них были эти симптомы около двух недель.

В то же время ни один опрошенный не отметил слизистые выделения или резь в глазах, являющиеся характерными признаками бактериальных инфекций.

По мнению ученых, нужно уметь отличить конъюнктивит от симптомов коронавирусной инфекции, а боли глаз признать симптомом раннего проявления COVID-19.

Исследователи отмечают, что изучение этого проявления важно также и потому, что оно указывает еще на один возможный путь проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в организм и позволяет лучше отследить пути его распространения.