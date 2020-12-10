Симптом коронавируса, который люди могут игнорировать
Ученые выяснили, что одним из значимых симптомов раннего COVID-19 являются воспаленные глаза. Поэтому очень важно уметь отличить симптомы коронавируса от заболеваний глаз.
Воспаленные глаза являются еще одним симптомом COVID-19
Исследователи из Университета Англия Раскин (ARU) провели опрос среди пациентов с COVID-и9 и составили актуальный перечень ранних симптомов заболевания. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open Ophthalmology. В опросе приняли участие 83 участника.
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Актуальные симптомы:
- 90% человек отмечали усталость,
- 76% – лихорадку,
- 70% – потерю обоняния и вкуса,
- 66% - сухой кашель.
В то же время ни один опрошенный не отметил слизистые выделения или резь в глазах, являющиеся характерными признаками бактериальных инфекций.
По мнению ученых, нужно уметь отличить конъюнктивит от симптомов коронавирусной инфекции, а боли глаз признать симптомом раннего проявления COVID-19.
Исследователи отмечают, что изучение этого проявления важно также и потому, что оно указывает еще на один возможный путь проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в организм и позволяет лучше отследить пути его распространения.
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