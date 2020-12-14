Сила коронавируса истощается: врач назвал причины спада заболеваемости в Украине
В Украине почти вдвое уменьшилось количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Врачи предположили, что "инфекционная сила коронавируса" просто уменьшилась.
Тенденция, вероятно, продлится недолго, в результате новогодних празднований. А пока основная причина спада инфицирования в том, что около половины населения уже переболело. Об этом рассказал врач Ровненской областной детской больницы Павла Сильковский, пишет ТСН.
Читайте также Коронавирус в Украине: за сутки выявили 6451 нового больного
Примерно такое я прогнозировал еще раньше. Конечно, 6500 – это не совсем спад, потому что на выходных мы всегда получаем цифры ниже. Завтра и послезавтра эти цифры снова будут выше. Но тенденция к спаду эпидемии уже есть,
– отметил Павел Сильковский.
Реальная статистика другая
"Происходит истощение инфицированности вируса. Этот процент переболевших отличается в разных регионах, но в целом по Украине так и есть. Все, кто причастен к лечению таких пациентов, понимают, что настоящая количество переболевших отличается от официальной кардинально", – сказал врач.
Другой же причиной уменьшения количества заражений Павел Сильковский считает погодные условия, но опосредованно.
Погода мало влияет на вирус, но влияет на контакты людей. В холодное время люди больше находятся дома или на своих рабочих местах и имеют гораздо меньше посторонних контактов,
– добавил врач.
Роль тестирования
Между тем, врач говорит, что в Украине уменьшилось количество тестирований на коронавирус, так как все меньше украинцев делают ПЦР. Поэтому, очередей на тесты сейчас нет и результаты тестирования выдают очень быстро.
Снижение происходит из-за того, что уменьшилось количество обращений, а не проблемы с лабораторными мощностями,
– рассказал Павел Сильковский.
По его словам, тенденция к снижению количества заражений в конце февраля подкрепляют и действия стран ЕС. В частности, некоторые европейские страны сообщили о том, что планируют открыть границы для туристов весной.
Интересно Количество больных COVID-19 уменьшилась: Курпита объяснил, почему не стоит в это верить
Коротко о ситуации с COVID-19 в Украине
- По состоянию на 14 декабря на COVID-19 заболели 900 666 жителей Украины, из них по состоянию на 14 декабря выздоровели 506 718 человек. Из жизни ушли 15 247 пациентов.
- В течение минувших суток в Украине зарегистрировали 6451 случай передачи коронавирусной болезни. В госпитализации нуждались 1895 человек. К сожалению, еще 93 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью. Выздоровели 5154 пациентов.
- В течение 13 декабря в Украине провели всего 25 582 тестирования для выявления коронавируса. Из них методом ПЦР – 20 493, а методом ИФА – 5 089.
Поделиться новостью