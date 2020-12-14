В Украине почти вдвое уменьшилось количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Врачи предположили, что "инфекционная сила коронавируса" просто уменьшилась.

Тенденция, вероятно, продлится недолго, в результате новогодних празднований. А пока основная причина спада инфицирования в том, что около половины населения уже переболело. Об этом рассказал врач Ровненской областной детской больницы Павла Сильковский, пишет ТСН.

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Примерно такое я прогнозировал еще раньше. Конечно, 6500 – это не совсем спад, потому что на выходных мы всегда получаем цифры ниже. Завтра и послезавтра эти цифры снова будут выше. Но тенденция к спаду эпидемии уже есть,

– отметил Павел Сильковский.

Реальная статистика другая

"Происходит истощение инфицированности вируса. Этот процент переболевших отличается в разных регионах, но в целом по Украине так и есть. Все, кто причастен к лечению таких пациентов, понимают, что настоящая количество переболевших отличается от официальной кардинально", – сказал врач.

Другой же причиной уменьшения количества заражений Павел Сильковский считает погодные условия, но опосредованно.

Погода мало влияет на вирус, но влияет на контакты людей. В холодное время люди больше находятся дома или на своих рабочих местах и ​​имеют гораздо меньше посторонних контактов,

– добавил врач.

Роль тестирования

Между тем, врач говорит, что в Украине уменьшилось количество тестирований на коронавирус, так как все меньше украинцев делают ПЦР. Поэтому, очередей на тесты сейчас нет и результаты тестирования выдают очень быстро.

Снижение происходит из-за того, что уменьшилось количество обращений, а не проблемы с лабораторными мощностями,

– рассказал Павел Сильковский.

По его словам, тенденция к снижению количества заражений в конце февраля подкрепляют и действия стран ЕС. В частности, некоторые европейские страны сообщили о том, что планируют открыть границы для туристов весной.

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