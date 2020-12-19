Швейцарский регулирующий орган по лекарственным средствам Swissmedic разрешил использование вакцины производства Pfizer / BioNTech. Swissmedic получила заявку на одобрение вакцины еще 2 месяца назад.

Вакцина Pfizer/BioNTech имеет высокий уровень эффективности. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Swissmedic.

Важно В Казахстане 3 тысячи добровольцев начали вакцинировать от COVID-19: что известно

Согласно данным, оцененными Швейцарским агентством терапевтических продуктов, защиту от коронавируса через 7 дней после второй вакцинации составляет более 90%.

Людям в возрасте 16 лет и старше можно сделать прививку от нового типа COVID-19 с учетом официальных рекомендаций федерального правительства по вакцинации,

– говорится в заявлении.

Для оптимальной защиты от вакцинации рекомендуется проводить 2 внутримышечные вакцинации с интервалом не менее 21 дня.

Заметим, что Swissmedic также рассматривает заявки на вакцины COVID-19 от Moderna и AztraZeneca.

Что известно о вакцине Pfizer

Pfizer разработала вакцину совместно с немецкой BioNtech.

Вакцина получила название – BNT162b2, ее эффективность 95% .

. Эффективность вакцины против COVID-19 достигается минимум через 7 дней после введения второй дозы.

Вакцина получила "благоприятный" уровень безопасности, ведь самыми распространенными побочными реакциями на нее были: