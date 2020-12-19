В Швейцарии разрешили использовать вакцину от COVID-19 производства Pfizer
Швейцарский регулирующий орган по лекарственным средствам Swissmedic разрешил использование вакцины производства Pfizer / BioNTech. Swissmedic получила заявку на одобрение вакцины еще 2 месяца назад.
Вакцина Pfizer/BioNTech имеет высокий уровень эффективности. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Swissmedic.
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Согласно данным, оцененными Швейцарским агентством терапевтических продуктов, защиту от коронавируса через 7 дней после второй вакцинации составляет более 90%.
Людям в возрасте 16 лет и старше можно сделать прививку от нового типа COVID-19 с учетом официальных рекомендаций федерального правительства по вакцинации,
– говорится в заявлении.
Для оптимальной защиты от вакцинации рекомендуется проводить 2 внутримышечные вакцинации с интервалом не менее 21 дня.
Заметим, что Swissmedic также рассматривает заявки на вакцины COVID-19 от Moderna и AztraZeneca.
Что известно о вакцине Pfizer
- Pfizer разработала вакцину совместно с немецкой BioNtech.
- Вакцина получила название – BNT162b2, ее эффективность 95%.
- Эффективность вакцины против COVID-19 достигается минимум через 7 дней после введения второй дозы.
Вакцина получила "благоприятный" уровень безопасности, ведь самыми распространенными побочными реакциями на нее были:
- Покраснение в месте инъекции.
- Утомление.
- Головная боль.
- Боль в мышцах и суставах.,
- Озноб и лихорадка.
Источник: 24 канал
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