В Швеции вводят жесткие карантинные ограничения для сдерживания коронавирусной инфекции. В стране признали, что их эксперимент с коронавирусом провалился.

Как известно, Швеция во время первых месяцев пандемии отказалась вводить тотальные ограничения и пробовала сохранить экономику страны. Однако после очередного прироста заболеваемости коронавирусом страна решила завершить "эксперимент над COVID-19" и ввести дополнительные ограничения зимой. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Ограничения в стране начинаются с запрета больших собраний и заканчиваются ограничением продажи алкоголя и закрытием школ. Эти действия направлены на то, чтобы предотвратить нагрузку на систему здравоохранения.

Пока страна не планирует вводить тотальный локдаун по политическим и социальным мотивам.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен отметил, что следует отменить все неважные встречи и объявил запрет на собрания группами больше восьми человек. Поэтому кинотеатры и другие развлекательные заведения закрылись.

Власть выбрала стратегию, которая полностью отличалась от той, которую последовала остальная Европа, и поэтому страна сильно пострадала во время первой волны,

– заявил врач Петр Новак.

Новак добавил, что медики никогда не разделяли оптимизма Министерства здравоохранения Швеции о перспективах приобретения коллективного иммунитета путем открытого контакта с вирусом.