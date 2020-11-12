С начала пандемии коронавируса, шведские власти не вводили карантин и никаких ограничений. В стране рассчитывали на усмотрение граждан и выработки коллективного иммунитета. В Швеции считали, что осенью эпидемиологическая ситуация в стране будет лучше, чем в соседних государствах, но признали свою ошибку.

Несмотря на надежды на коллективный иммунитет, в Швеции сейчас больше случаев заражения, госпитализаций и смертей на душу населения, чем в других скандинавских странах. Поэтому Агентство общественного здравоохранения Швеции признало свою ошибку в прогнозах "второй волны" коронавируса, сообщает издание Financial Times.

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Так, в Швеции надеялись, что отказ от ограничений весной сформирует у населения коллективный иммунитет, вследствие чего осенью не будет роста заболеваемости. Учреждения здравоохранения Швеции убеждали в том, что к концу 2020 года эпидемиологическая ситуация в стране будет лучше чем в Финляндии и Норвегии, которые пытались сдерживать распространение коронавируса с помощью карантина.

Взамен количество госпитализированных в стране сейчас растет быстрее, чем в любой другой европейской стране. В Стокгольме болезнь обнаруживают у каждого 5 человека, который сдает образцы для теста на коронавирус.

Мы видим, что и во многих других странах Европы, которые вводили карантин весной и установили его снова сейчас, тоже наблюдается большое увеличение (больных – ред.). Похоже, что если у вас было много случаев весной, то будет и много случаев сейчас. Мы не знаем, почему так происходит,

– заявила сотрудница Агентства Сара Бифорс.

Вирусолог Елена Эйнхорн, которая часто критикует действия правительства, прямым тестом заявила, что "стратегия Швеции оказалась поразительным провалом". Четыре дня назад в стране зарегистрировали в 8 раз больше случаев заражения на душу населения, чем в Финляндии, и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии.

В Швеции ограничения не вводят – только рекомендации

Швеция и в дальнейшем не вводит ни карантин, ни обязательные мероприятия. Люди обязаны носить маски только в больницах, а Агентство здравоохранения только выпускает рекомендации по соблюдению социальной дистанции, гигиены рук и перехода на удаленную работу.

В некоторых крупных регионах людям рекомендуют воздержаться от физических контактов вне семьи, избегать многолюдных мест, празднований и не ездить на общественном транспорте.

По традиции, наши законы основаны на добровольных мероприятиях. Мы продолжим следовать этому пути и ожидаем, что все люди в Швеции последуют этим рекомендациям,

– заявила Сара Бифорс