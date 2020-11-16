В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения, которая расположена в Женеве, коронавирусом заболели более полусотни сотрудников. Продолжается эпидемиологическое расследование.

Так, у 65 сотрудников ВОЗ обнаружили коронавирус, поэтому сейчас руководство организации проводит эпидрасследование. Об этом сообщает издание Associated Press.

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Журналистам удалось получить внутреннее электронное письмо компании. В нем говорится, что количество инфицированных сотрудников в Женеве возросло до 65 в результате 5 последних случаев инфицирования. Это при том, что ВОЗ ранее отрицало информацию о вспышке коронавируса в штаб-квартире организации.

Отреагировав на запрос журналистов, пресс-секретарь ВОЗ Фара Дахлалла подтвердила ее правдивость.

Мы еще не установили, произошла ли передача инфекции в кампусе, но рассматриваем этот вопрос,

– сообщила Дахлалла.

Коронавирус в ВОЗ: кто заболел

В электронном письме не было указано, кто заразился, но сотрудник ВОЗ, который связался с прессой, на условиях анонимности заявил, что в группу инфицированных входит член руководящей группы генерального директора ВОЗ, который также является специалистом по инфекционному контролю.

Согласно стандартным протоколам, эти коллеги получают необходимую медицинскую помощь и выздоравливают дома,

– говорится в письме.

Журналисты отметили, что в пятницу 13 ноября ВОЗ сообщили об инфицировании 5 сотрудников организации. Из них 4 работали в одной команде, а пятый больной контактировал с ними.

Интересно, что из выявленных 65 больных почти половина – те работники, что работали дистанционно. Еще 32 инфицированных работали непосредственно в помещениях штаб-квартиры организации.