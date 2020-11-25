Шотландия стала первой страной в мире, которая обеспечила женщинам бесплатный доступ к гигиеническим продуктам. Соответствующий закон был единогласно одобрен в парламенте в Эдинбурге во вторник, 24 ноября.

Закон приняли с целью борьбы с бедностью. Когда он вступит в силу, Шотландия станет первой страной в мире, где женщины смогут получать гигиенические продукты бесплатно. Об этом пишет издание The Guardian.

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В чем заключается проект

Согласно законопроекту, правительство Шотландии обязано предоставить бесплатный доступ к средствам гигиены Всем, кто в них нуждается. Также тампоны и прокладки можно будет получить бесплатно в специализированных местах, таких как культурно-спортивные центры, молодежные клубы и аптеки.

Кроме того, туалеты школ и университетов, где менструальные продукты были доступны и раньше, обеспечат дополнительными средствами гигиены.



Шотландия приняла закон о бесплатных прокладках и тампонах / Фото: Getty Images

"Прорыв" Шотландии

Решение приняли после четырехлетней кампании, коренным образом изменившей общественное мнение о менструации. Ее возглавила пресс-секретарь шотландской Лейбористской партии Моника Леннон. По ее словам, это "гордый день для Шотландии".

Некоторые члены парламента переживают, что расходы могут превысить ожидаемые. Однако другие считают, что такой закон станет "прорывным". Предварительные расходы на реализацию этого обойдутся в 9,7 миллиона фунтов стерлингов.

Мы все согласны с тем, что никто не должен беспокоиться о том, где достать тампоны в следующий раз,

– отметила политик Моника Леннон.

Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен назвала закон "важной политической мерой для женщин и девушек".

"Я горжусь тем, что могу проголосовать за этот новаторский закон и сделать Шотландию первой страной в мире, которая обеспечила бесплатный доступ к гигиеническим продуктам для всех, кто в них нуждается", – написала глава правительства в твиттере.