Ониомания – это научный термин, который более известен как шопоголизм. Человек чувствует себя счастливым лишь тогда, когда покупает очередную вещь. Иными словами, шопоголика привлекает процесс приобретения. О главных признаках ониомании – читайте в нашем материале.

Когда обычный шопинг превращается в зависимость, рассказывает 24 канал.

Читайте также Эмоциональная саморегуляция: как управлять своими эмоциями в повседневной жизни

Что такое ониомания?

Проблема неконтролируемого шопинга кроется в психическом состоянии человека. Во многих случаях люди пытаются компенсировать шопингом какие-то переживания или неудовольствие.

Шопоголики постоянно имеют желание накапливать множество различных вещей, которые им не нужны. Также они очень тяжело переживают момент, когда теряют их, ведь считают все вещи частичкой жизни.

Шопоголизм – это психическое расстройство / Фото unsplash

Шопоголизм похож на алкогольную зависимость

Ранее эта проблема не привлекала широкого внимания специалистов. Но проведенные исследования изменили мнение медиков насчет шопоголизма. Ониоманию тесно связывают с другими психическими расстройствами. Кроме того, большая часть шопоголиков страдает депрессией.

Сложность в диагностике и лечении шопоголизма заключается в том, что в основном пациенты его скрывают.

Когда хобби превращается в психическое расстройство

Для того, чтобы понять, нужна ли человеку помощь, стоит разобраться в основных признаках шопоголизма.

Большинство вещей, которые покупает шопоголик – ненужные / Фото unsplash

Признаки шопоголика

Человек всегда хочет покупать и никак не может себя остановить. Он убежден, что будет несчастным, если не приобретет что-то. Кроме того, шопоголики практически всегда убеждают себя, что эта вещь им очень нужна. Когда становится понятно, что никакой необходимости не было, то в этот момент наступает чувство разочарования и злости. Шопоголики не могут выбрать. Если женщина несет в примерочную 4 вещи, то она приобретет все. Даже если не останется денег. У людей, которые имеют признаки ониомании, покупки – систематические. Это может быть что угодно. Покупки совершаются в те моменты, когда человек чувствует себя подавленным, злым или раздраженным. Так он пытается поднять себе настроение, но в итоге тратит на покупки все деньги. Ссоры с родными и друзьями из-за бессмысленных расходов. Но это не останавливает шопоголика.

Если вы заметили у себя или у кого-то из близких подобные признаки – обращайтесь за помощью к врачу.

Читайте также Феномен H&M: как маленький магазин одежды стал одним из крупнейших брендов

Что делать, чтобы не стать шопоголиком