Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в украинских больницах достаточно мест, которые можно заполнять больными коронавирусом, а разворачивать мобильные госпитали нет смысла.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в украинских больницах достаточно мест, которые можно заполнять больными коронавирусом, а разворачивать мобильные госпитали нет смысла, пишет УП.

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У нас, скажем, 62 тысячи коек под COVID. В Польше сегодня, я боюсь соврать, по-моему, 30 тысяч. При сопоставимых размерах наших стран. Наш предел – это 55% от всех коек, это 91 тысяча. У нас достаточно коек в медицинских учреждениях, которые можно заполнять, не строя мобильные госпитали,

– заявил он.

По его словам, "тратить деньги на строительство мобильных госпиталей, которые потом свернуть и выбросить, нет смысла".

У нас стоят пустые медицинские учреждения с кроватями, где можно размещать людей,

– огорошил информацией Шмыгаль.

Премьер в очередной раз подчеркнул, что количество койко-мест в Украине, если брать пример других стран (Польша или Германия), очень большое. В то же время власти понимают, что могут не успеть обеспечить кислородом стандартные медицинские учреждения.

Но абсолютно вся местная власть сказала, что достаточно кроватей, нам не надо ничего строить нового, мы справимся теми учреждениями медицинскими, которые есть,

– сказал Денис Шмыгаль.

В Украине достаточно мест для больных коронавирусом: правда ли это?

Заметим, что в Украине уже многим больным коронавирусом отказали в госпитализации, объяснив это тем, что "мест в больницах нет". Отказ вовремя оказать помощь уже стал причиной многих смертей.

Что интересно, даже сам премьер Денис Шмыгаль еще в конце ноября заявил, что в некоторых городах больницы полностью переполнены пациентами с COVID-19.

"Людей соответственно размещают в районных и областных больницах, должны маршрутизировать новые направления, куда развозить таких больных из областных центров", – говорил Шмыгаль.

Этот комментарий был около двух недель назад, однако с этого времени заболеваемость в Украине только возросла. По состоянию на 10 декабря зафиксировано 858 714 случаев заражения коронавирусом. 14 470 пациентов умерли, выздоровел – 465 021. До сих пор болеют 379 223 человека. Еще у 952 тысяч человек подозревается COVID-19.