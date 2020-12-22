Шмыгаль обсудил закупку вакцины против COVID-19 с послами ЕС и 7G
Денис Шмыгаль 22 декабря провел встречу с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и планы на 2021 год.
Во время встречи премьер-министр Шмыгаль подчеркнул, что важнейшей задачей правительства является смягчение влияния COVID-19 на экономику. Сейчас успешно реализуется государственная программа стимулирования экономики. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров.
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Что сказал Шмыгаль
Правительство утвердило 100 инвестиционных проектов в различных отраслях. Их можно реализовывать с привлечением инвесторов, международной технической помощи или за счет кредитных средств и бюджета. Приглашаем участвовать в приватизационных аукционах и концессионных конкурсах в Украине,
– подчеркнул Шмыгаль.
Премьер и международные послы обсудили также ключевые параметры Госбюджета-2021. "В бюджете также предусмотрено создание специального фонда, средства из которого будут выделяться на закупку вакцины от коронавируса", – добавил Шмыгаль.
Глава правительства о COVID-вакцине
Шмыгаль отметил, что Украина совместно со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком прорабатывает возможности закупки вакцин против COVID-19. По его словам, работа ведется на уровне посольств США, Великобритании, Германии и компаний-производителей вакцины.
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"Украине необходим доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно быстрее начать процесс вакцинирования врачей и других групп населения. Мы высоко ценим усилия наших международных партнеров, направленные на помощь Украине обеспечить население должным количеством вакцины", – подчеркнул чиновник.
Кроме того, он поблагодарил страны 7G и Евросоюза за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
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