Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, что проблема с переполненностью больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, возникает из-за устаревшего подхода к маршрутизации больных.

О том, что в Украине есть проблема с маршрутизацией пациентов, Денис Шмыгаль рассказал изданию УП.

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У нас есть проблематика с маршрутизацией больных. Что происходит? Например, есть в городе Киеве городская больница. Скорые берут больных. Куда они их везут? По прописанному маршруту, в городскую инфекционную больницу. А она уже забита. Все, там уже 100 плюс процентов, в коридорах люди лежат,

– рассказал премьер.

Он объяснил, что у скорых других маршрутов не было прописано, ведь они годами не менялись.

"Годами диспетчер рассказывает, "куда везти? – в инфекционную!" Хотя рядом стоит 5 больниц по 100-150 мест подготовленных в ожидании пациентов", – заметил Шмигаль.

Политик отметил, что маршрутизация прописывается с опозданием или диспетчеры не имеют доступа к информации, что, например, в одной больнице забиты все койко-места, а во второй есть свободные.

Сейчас мы делаем следующий дашборд, который очень эффективно себя проявил. Мы протестировали его в Черкасской области. В каждой больнице закрепляем посменно людей, которые в онлайне заполняют эти дашборды "прибыл человек/выбыл человек". И мы будем в онлайне видеть в каждой больнице, какое количество свободных мест, какая ситуация с кислородом. То есть полностью вся информация", – объявил он.

Денис Шмыгаль объяснил, что раньше такой системы в Украине не было.