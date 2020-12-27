Украина будет иметь достаточно ресурсов, чтобы приобрести необходимое количество доз вакцин против коронавируса. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, почти 3 миллиарда гривен уже заложили для этих нужд в государственном бюджете на 2021 год.

Украина планирует получить более 8 миллионов доз в 2021 году

Дополнительно создадут специальный фонд, который будет аккумулировать средства на препараты, а также доплаты медикам. Об этом премьер-министр Украины написал в фейсбуке.

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Правительство и Офис Президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 миллионов доз в рамках глобальной инициативы COVAX,

– заверил Шмыгаль.

Кабмин выделил дополнительные средства на вакцинацию для Минздрава

Также премьер подчеркнул, что Кабмин дополнительно выделил еще 1,3 миллиарда в украинской валюте для Министерства здравоохранения на вакцины. Это решение перед тем согласовали в бюджетном комитете парламента.

Вопрос вакцинации Украина активно обсуждает с послами "Большой семерки" и Евросоюза. Координируют сотрудничество и с другими странами, в частности, США, Великобританией и Германией.

Отметим, что ранее в Минздраве сообщили, что сначала вакцина от коронавируса появится в государственных медучреждениях. Сначала от COVID-19 будут прививать группы риска.

Важно! В Евросоюзе с 27 декабря началась массовая вакцинация против коронавируса. Еврокомиссия утвердила препарат от Pfizer и BioNTech .



Готовы ли украинцы вакцинироваться / Инфографика 24 канала