Шмыгаль обещает, что Украине хватит денег на вакцину против COVID-19: какую сумму уже выделили
Украина будет иметь достаточно ресурсов, чтобы приобрести необходимое количество доз вакцин против коронавируса. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, почти 3 миллиарда гривен уже заложили для этих нужд в государственном бюджете на 2021 год.
Украина планирует получить более 8 миллионов доз в 2021 году
Дополнительно создадут специальный фонд, который будет аккумулировать средства на препараты, а также доплаты медикам. Об этом премьер-министр Украины написал в фейсбуке.
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Правительство и Офис Президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 миллионов доз в рамках глобальной инициативы COVAX,
– заверил Шмыгаль.
Кабмин выделил дополнительные средства на вакцинацию для Минздрава
Также премьер подчеркнул, что Кабмин дополнительно выделил еще 1,3 миллиарда в украинской валюте для Министерства здравоохранения на вакцины. Это решение перед тем согласовали в бюджетном комитете парламента.
Вопрос вакцинации Украина активно обсуждает с послами "Большой семерки" и Евросоюза. Координируют сотрудничество и с другими странами, в частности, США, Великобританией и Германией.
Отметим, что ранее в Минздраве сообщили, что сначала вакцина от коронавируса появится в государственных медучреждениях. Сначала от COVID-19 будут прививать группы риска.
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