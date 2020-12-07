В Украине наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. В частности, это видно по количеству госпитализированных.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что за прошлую неделю коронавирус обнаружили у меньшего количества граждан, чем за позапрошлую. Он рассказал, что могло стать причиной снижения заболеваемости, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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На протяжении прошлой недели, а именно в период 30 ноября – 6 декабря в Украине зарегистрировали 89 322 больных коронавирусом. Зато на позапрошлой неделе обнаружили 96 936 инфицированных.

Заболело на 7,6 тысяч человек меньше. При этом количество тестирований почти неизменное и колеблется в пределах 280-290 тысяч тестов еженедельно,

– рассказал Шмыгаль.

Премьер-министр считает, что на эти показатели повлиял не только карантин выходного дня, но и ужесточение штрафов за пребывание без масок в общественных местах и транспорте.

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