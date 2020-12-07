Шмыгаль назвал все причины снижения заболеваемости COVID-19
В Украине наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. В частности, это видно по количеству госпитализированных.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что за прошлую неделю коронавирус обнаружили у меньшего количества граждан, чем за позапрошлую. Он рассказал, что могло стать причиной снижения заболеваемости, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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На протяжении прошлой недели, а именно в период 30 ноября – 6 декабря в Украине зарегистрировали 89 322 больных коронавирусом. Зато на позапрошлой неделе обнаружили 96 936 инфицированных.
Заболело на 7,6 тысяч человек меньше. При этом количество тестирований почти неизменное и колеблется в пределах 280-290 тысяч тестов еженедельно,
– рассказал Шмыгаль.
Премьер-министр считает, что на эти показатели повлиял не только карантин выходного дня, но и ужесточение штрафов за пребывание без масок в общественных местах и транспорте.
Коронавирус в Украине: что стоит знать
- В Украине зарегистрировали первое снижение заболеваемости коронавирусом в Украине с начала августа.
- Глава Минздрава Максим Степанов утверждает, что за прошедшую неделю в Украине провели 279 тысяч тестирований. Это столько же, сколько и на позапрошлой неделе.
- Кроме этого, за этот период госпитализировали 10 тысяч больных, а на предыдущей неделе – 11 606 тысяч. То есть на 1,5 тысячи меньше.
- С начала пандемии в Украине обнаружили 821 947 больных COVID-19. Из них 423 704 уже выздоровели. Зато умерли от осложнений болезни – 13 733 пациента.
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