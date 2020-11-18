Фонд социального страхования ежемесячно будет выплачивать средства 6 медикам. Эти медицинские работники заболели коронавирусом при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Размер выплат зависит от степени нетрудоспособности и среднего дохода каждого медицинского работника. Об этом сообщает Правительственный портал.

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У 4 медицинских работников установлена группа инвалидности. Каждому из них фонд ежемесячно будет выплачивать 46 тысяч 245 гривен.

Врач-анестезиолог из Одесской области, которому установили II группу инвалидности;

Врач-кардиолог из Ивано-Франковской области, которому установили II группу инвалидности;

Врач общей практики семейной медицины с Волыни, которому установили III группу инвалидности;

Заведующий приемного отделения – врач-хирург из Киева, которому установили III группу инвалидности.

Также Фонд соцстрахования ежемесячно будет выплачивать деньги 2 медикам, у которых стойкая потеря трудоспособности после перенесения болезни. Ежемесячно им дополнительно будут выплачивать 2 тысячи 323 гривны:

Старший фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории из Ивано-Франковской области, которому установили 25% стойкой потери профессиональной трудоспособности;

Врач-терапевт из Полтавской области, которому установили 10% стойкой потери профессиональной трудоспособности.

К слову, недавно министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что большинство семей медиков, умерших вследствие коронавируса, еще не получили компенсации. Сейчас проходит длительное расследование каждого из случаев.