Израильские ученые продемонстрировали эффективность технологии генного изменения CRISPR-Cas9 в лечении метастатического рака. Они разработали новую систему на основе липидных наночастиц, которая влияет на раковые клетки и разрушает их влиянием на гены.

Ученые подчеркнули, что это не химиотерапия, а потому никаких побочных эффектов для организма нет, зато раковую клетку удается уничтожить. Молекулярные ножницы Cas9 отрезают ДНК раковых клеток, нейтрализуя ее и окончательно предотвращая репликацию раковых клеток, сообщает EurekAlert.

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Это первое исследование, которое доказывает, что систему генного изменения CRISPR можно успешно использовать для лечения рака на модели животных,

– заявил профессор Дан Пеер, глава лаборатории точной наномедицины в Университете Тель-Авива.

Можно ли считать эффективной новую систему лечения

Для того, чтобы изучить эффективность применения этой технологии для лечения рака, профессор Пеер и его команда выбрали два вида рака: глиобластом и метастатический рако яичников.

Глиобластома – наиболее агрессивным типом рака мозга, ожидаемая продолжительность жизни при котором составляет 15 месяцев после диагностики, а выживаемость в течение пяти лет – всего лишь 3%.

Рак яичников – частая причина смерти среди женщин и вид рака женской репродуктивной системы, который чаще всего заканчивается летально.

Результаты и перспектива метода

Всего одна процедура терапии липидными наночастицами и CRISPR удваивает среднюю продолжительность жизни у мышей с глиобластомой, увеличивая шансы на выживание до 30%. Лечение метастатического рака яичников повысило выживаемость грызунов до 80%.

Новая технология доставки липидных наночастиц для генного изменения раковых клеток открывает возможность лечения различных видов рака, а также редких генетических и хронических вирусных заболеваний.