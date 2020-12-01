Биологам известно, что репрограммирование клеток может не только остановить, но и свести на нет их старение. Но в настоящее время не было механизмов, которые могут отвечать за этот процесс.

Биологи из Висконсинского университета в Мэдисоне обнаружили белки, регулирующие процесс старения клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале Sten Cells.

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Сначала ученые получили мезенхимальные стволовые/стромальные клетки (МСК) из синовиальной жидкости человека, которая есть в суставах. Их репрограммировали в индуцированные стволовые клетки и вернули обратно в состояние МСК. Сравнив полученные клетки с оригинальными МСК, которые не были привлечены к эксперименту, ученые заметили, что им удался процесс омоложения.

Мы обнаружили, что активность, связанная с клеточным старением, была ниже в репрограммированных клетках. Это показывает, что мы пустили процесс старения вспять,

– заявил один из авторов исследования Ван Цзю Ди.

Во время второго этапа исследования биологи проанализировали клетки, чтобы найти вызванные изменения в экспрессии генов. Оказалось, что экспрессия белка GATA6 (которая является важной для развития кишечника, легких и сердца) была подавленной в полученных МСК. Поэтому белки sonic hedgehog (которые нужны для эмбрионального развития) и FOXP1 (необходимы для правильного развития мозга, сердца и легких) становились более активными. Таким образом ученым удалось найти ключевой путь механизма, который регулирует клеточное старение и может отвечать за омоложение – GATA6/SHH/FOXP1.

Ученые подтвердили результаты своих исследований изучив экспрессию генов GATA6 в ответ на каждый из четырех факторов Яманака. Это белки, контролирующие синтез мРНК и связанные с основными этапами жизненного цикла клеток. Выяснилось, что OCT4 и KLF4 регулируют активность GATA6.

Выводы исследования: