Украинские больницы в авральном темпе наращивают количество кислородных точек. Однако многие медики жалуются, что старые системы не могут выдержать такую нагрузку. Какова сейчас ситуация с поставками кислорода – читайте дальше.

Основательница благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова сказала, что больницы уже не справляются и могут не справиться с наращиванием кислородных систем. Этим надо было заняться еще летом. Такое мнение она озвучила в программе "О главном" на 24 канале.

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"Медицинская система не выдерживает уже и не выдерживала еще несколько недель назад. Конечно, сейчас лучше хоть что-то делать, чем не делать ничего... Но что касается кислородных систем, то надо было раньше менять все электрические проводки, подстанции в больницах. Если говорить о централизованной разводке кислорода, то надо было полностью менять всю систему", – пояснила она.

Леся Литвинова, волонтер " То что делается сейчас, то это либо фикция, либо сделано из соплей на колене, и не сильно поможет пациентам. Однако 1 литр кислорода, конечно, лучше, чем отсутствие кислорода совсем ".

Надо ли устанавливать дома кислородные концентраторы

Литвинова отметила: "Кислородный концентратор это, конечно, домашнее оборудование, не больничное, как сейчас хотят рассказать в министерстве. Оно рассчитано только на одного пациента, а не на то, чтобы его возили по всем палатам".

Сколько он стоит

По словам волонтера, в докоронавирусные времена 5-литровый концентратор стоил от 12 до 17 тысяч гривен. 10-литровый стоил где-то 20 тысяч гривен. Если вы захотите купить его сегодня, то в интернете найдете много предложений начиная от 50 тысяч гривен и до бесконечности.

"Или можно заказать у поставщиков, но вы его получите через 4 недели. Это будет примерно стоить 30 – 35 тысяч гривен за 10-литровый концентратор", – пояснила Литвинова.