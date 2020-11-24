С появлением вакцины от COVID-19 возник риск того, что бедные слои населения не смогут получить ее. Следовательно, страны должны справедливо распределить вакцину.

Такое мнение высказал директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Между тем Украинская вакцина от COVID-19 может быть готова к концу 2021 года: при каких условиях

В настоящее время существует большой риск того, что бедные и уязвимые будут растоптаны в погоне за вакциной,

– отметил он.

Он отметил, что власти всех стран должны справедливо распределить вакцину для всех слоев населения.

Глава ВОЗ также добавил, что на реализацию задач международной инициативы ACT-Accelerator, направленной на обеспечение всеобщего доступа к вакцинам от COVID-19 тестов и терапевтических средств, нужно срочно найти 4,3 миллиарда долларов.

Ранее Гебреесус сравнил нынешнюю ситуацию с COVID-19 с началом пандемии. По его словам, за последние 4 недели во всем мире было выявлено больше случаев заражения коронавирусом, чем за первые 6 месяцев пандемии.

При этом глава ВОЗ обратил внимание на то, что в последние дни поступило много "хороших новостей об испытаниях вакцин, которые дают надежду на прекращение пандемии". В то же время он призвал использовать уже имеющиеся инструменты борьбе с COVID-19, чтобы прерывать цепочки передачи инфекции и спасать жизни.

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Обратите внимание! ЮНИСЕФ хочет оперативно доставить вакцины от COVID-19 в 92 страны мира в рамках механизма COVAX. Для этого детский фонд ООН договаривается о сотрудничестве с более 350 партнерами. Вакцину странам с низким и ниже среднего уровнем дохода хотят доставить как можно быстрее и как можно безопаснее.

Ранее глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса после того, как ее зарегистрируют.

В Минздраве прогнозируют, что соглашение с Фондом подпишут до 7 декабря. А в СНБО надеются сделать прививку всему населению Украины до конца 2021 года.

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