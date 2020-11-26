Американские ученые выяснили, что десятичасовая социальная изоляция повышает стремление к общению. Во время этого наблюдается повышенная активность отделов мозга, которые активизируются, когда человек голоден.

Одиночество и голод для мозга похожи, и компания человеку так же важна, как еда. Такое предположение сделали ученые из Массачусетского технологического института, пишет Nature Neuroscience.

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Они проверили три эксперимента и установили, что голод и социальная изоляция способствуют активации одной и той же области среднего мозга, она входит в систему вознаграждения и отвечает за циркуляцию дофамина (гормона мотивации).

Как происходило исследование

В исследовании участвовали 40 добровольцев без проблем со здоровьем. Все прошли по три теста в разные дни. Во время первого каждого участника социально изолировали: 10 часов они были в комнате одни, с ними никто не разговаривал, доступа в интернет и гаджетов не было.

Во время второго участникам запретили есть в течение десяти часов. Третий был простым – ученые никак не ограничивали добровольцев в этот день.

После каждого из трех экспериментов участники прошли функциональное МРТ-сканирование. Во время процедуры им показывали картинки трех типов: с людьми, которые весело общаются, с пищей (тортом, пиццей, пастой) и контрольные изображения цветов.

К картинкам добавлялись краткие описания. После каждого типа изображений добровольцы отвечали, насколько они голодны и хотят общаться.

Самоизоляция и голод

Оказалось, что после самоизоляции участники действительно хотели общаться больше, точно так же, как и есть после голодания. В обоих случаях у испытуемых снизился уровень удовлетворенности, им стало менее комфортно.