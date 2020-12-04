Ситуация в одесской больнице номер 5 остается критической. Медперсонал не успевает выносить тела жертв коронавируса и мертвые с живыми по полдня находятся в одной палате и в одном отделении.

Лекарств также не хватает, их надо покупать самим. Об этом в эфире 24 канала рассказала пациентка Людмила Сурикова, которая лечится в этом заведении от коронавируса. Также она поделилась тем, как проходит ее терапия.

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Лекарства покупает сама

Она рассказала, что в медучреждении находится с 29 ноября. Врач ее убеждал, что женщина получит все необходимые лекарства, а ей необходимо будет докупить только сопутствующие препараты.

Первые дни так и было. Меня "прокапали". На третий день у меня поднялась температура. Мне сказали, что не дают "Кефпим". Я не могла добиться письма назначения, просила список лекарств. Все это было ужасно,

– рассказала женщина.

По ее словам, на третий день все уладилось, но препарат ей до сих пор не выделяют, все нужно покупать самой.

Пациентка также отметила, что медсестры "зашиваются", весь средний персонал делает все, что в их силах.

Сурикова: После реакции на препарат, врач отказался помочь

"Но когда у меня началась реакция на лекарства и поднялся адреналин в крови, началась тахикардия и судороги, то врач сказал, чтобы я справлялась со своими "паническими атаками" сама", – поделилась Людмила.

По ее словам, в больнице нет термометров, тонометра тоже не было. Более того, когда соседке по палате стало плохо, то некому было помочь.

Я вижу, что ей плохо, ее трясет, давление повышено, от нее пахло ацетоном. Звоню в приемную – никого из персонала не было. Сказала, что у женщины гиперприступ. Мне ответили, чтобы я не звонила в зеленую зону,

– говорит Людмила.

В конце пришел приемный врач. Но, по словам Людмилы, соседку всю ночь спасала медсестра и врач-интерн.

Мертвые тела выносили в коридор

"Утром, 2 декабря, в отделении возле туалета поставили кровать с мертвым телом. Она стояла там до обеда", – рассказала Сурикова.

Справка. Первой о ситуации в больнице №5 рассказала волонтер, к которой обращаются за помощью родные больных. Они говорят, что люди умирают просто в общих палатах из-за недостатка кислорода и нехватки врачей.

Что известно о коллапсе в одесской больнице? В Одессе сложилась критическая ситуация с госпитализацией пациентов с коронавирусом. По сообщениям волонтеров, городская больница № 5 на 90 койко-мест заполнилась за 1,5 дня после открытия. В самой больнице не хватает медперсонала, а пациенты и их родственники наблюдали картину с несвоевременным вывозом тел умерших, которые лежали в холле и палатах. После шокирующих фотографий из больницы родственники пациентов попытались прорваться внутрь медучреждения. Поэтому военнослужащие Национальной гвардии взяли под охрану территорию больницы. Ситуацию прокомментировал Максим Степанов, глава Минздрава. Он попросил выяснить ситуацию в отношении фактов, о которых говорят, в частности, волонтеры.

Смотрите видео 24 канала: пациентка больницы в Одессе рассказала о деталях лечения