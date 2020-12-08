Исследование итальянских ученых показало, что молодые мамы с коронавирусом могут без всякой опасности для малышей находиться с ними в одной палате. Вероятность передачи опасной инфекции ребенку при соблюдении всех мер невелика.

Только один младенец из 68, которые получали грудное вскармливание и делили больничную палату со своими мамами с COVID-19, заразился этим вирусом. Результаты исследования публикует журнал JAMA Pediatrics.

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Таковы результаты наблюдений, проведенных в одном из госпиталей итальянской Ломбардии. Они позволяют предположить, что передача вируса от матери к новорожденному происходит крайне редко.

Новорожденные заражаются коронавирусом от матерей крайне редко

Наблюдения осуществлялись во время тяжелой первой волны в Италии с 19 марта по 2 мая, за каждой мамой и ребенком наблюдали 20 дней . Единственный малыш, который заразился, был отправлен в детскую реанимацию через 5 дней после появления на свет. У его матери развилась двусторонняя пневмония и легочная эмболия и она нуждалась в искусственной вентиляции легких в течение 14 дней.

COVID-19 у младенца обнаружили через два дня после доставки в реанимацию, и в течение нескольких следующих дней у него наблюдались умеренные проблемы с дыханием, после чего он полностью выздоровел.

Авторы исследования призывают мам с коронавирусом не бояться кормить малышей грудью и находиться с ними в одном помещении.

Как проходило исследование

При этом женщины и медицинский персонал соблюдали все меры гигиены, тщательно мыли руки, а перед началом грудного вскармливания надевали медицинские маски. Расстояние между мамой и ребенком составляло в палате не менее двух метров.

Интересно, что четверо новорожденных с самого начала не были дополнительно защищены от заражения COVID-19, находясь в одной комнате с мамами, поскольку у последних COVID-19 обнаружили только через несколько дней после родов. Но и эти малыши тоже не заразились.