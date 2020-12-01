Пока в Украине обсуждают введение локдауна на праздники, Европа уже наоборот постепенно оправляется от жестких ограничений. Ведь страны ЕС ранее пошли на усиление мер безопасности. И это дало свой результат.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус сообщил, что на прошлой неделе было заметно значительное улучшение ситуации. Все благодаря сложным, но эффективным предохранительным мерам. Впрочем добавил, что расслабляться рано, потому что все достижения легко потерять. О том, какие ограничения на праздники введут в европейских странах – в материале журналистов 24 канала.

Читайте также Впервые за 10 лет: в Германии запретили рождественские ярмарки, носоздали праздник водителям

Германия

В Германии жесткие ограничения на праздники не отменили. Закрытыми останутся магазины и рестораны. Впрочем с 23 декабря по 1 января немцам позволили собираться компанией до 10 человек.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала людей готовиться к тому, что большинство ограничений останутся без изменений до середины января. И заявила об угрозе уже третьей волны COVID-19.

Франция

Зато во Франции, которая на локдауне с 30 октября, президент Эммануэль Макрон анонсировал смягчения некоторых ограничений. По его словам, вторая волна пандемии в стране подходит к концу, поэтому показатели заболеваемости позволяют сделать некоторые облегчения карантина.

Теперь раз в две недели во Франции будут проводить анализ ситуации. Поэтому если прирост больных не будет превышать 5 тысяч в день, власть откроет кинозалы, театры и музеи.

Чехия

Чехия вернула общий карантин 28 октября. С тех пор уровень заболеваемости упал в 6 раз. Поэтому с 3 декабря там отменяют комендантский час в ночное время. К работе вернутся непродовольственные магазины, рестораны, музеи и галереи. Впрочем, кинозалы и театры останутся закрытыми.

Мы ожидали значительно большие потери для рынка труда и розничной торговли. Государственная экономическая политика сыграла важную роль в стабилизации ситуации,

– пояснил экономист Михал Брозка.

BioNTech и Pfizer хотят зарегистрировать свои вакцины в ЕС

Между тем немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer подали запрос в Европейское агентство лекарственных средств на разрешение на использование их вакцины от коронавируса в Европейском Союзе.

К теме В ЕС могут экстренно принять вакцину от COVID-19: когда будут вакцинировать европейцев

Если компании получат такое разрешение, то массовая вакцинация в ЕС начнется уже до конца 2020 года.