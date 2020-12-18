В Ровно врачи впервые провели пересадку сердца. Операция продолжалась ночью – 7 часов, провели ее 47 летнему мужчине.

Об этом сообщили мэр Ровно Александр Третьяк и заместитель мэра Галина Кульчинская на своих страницах в Facebook. Операция, отмечают они, прошла успешно.

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Донором стал 37-летний житель, получивший тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Историческое событие для медицины Ровно. Сегодня ночью, 18 декабря, в КНП "Центральная городская больница" Ровенского городского совета, была успешно проведена операция по пересадке сердца. Родные донора дали разрешение на забор сердечного органа, что позволило спасти жизнь другому человеку,

– сообщил Третьяк.

Заместитель мэра Галина Кульчинская сообщила, что операция является первой не только в Ровно, но и во всей области. Ее проводили 7 часов с 23 вечера до 6 утра.

Операцию проводили 3 специалистов из клиники имени Шалимова и 3 врачей Ровенской Центральной городской больницы.